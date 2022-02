Quirien zet knop om en solliciteert ondanks zijn autisme: nu heeft hij een fulltime baan

Nadat Quirien vijf à zes jaar thuis had gezeten met een Wajong-uitkering had hij er schoon genoeg van en besloot weer te gaan solliciteren. Hij zag zichzelf namelijk helemaal niet als arbeidsongeschikt. De knop ging om en in plaats van vrijwilligerswerk te doen, wilde hij weer meedraaien op de arbeidsmarkt.

De eerste stap

Op LinkedIn deelt Quirien dat hij een aantal maanden geleden een vacature voorbij zag komen van De Vloerenman in IJsselstein. Ze waren op zoek naar een verkoopadviseur. Dat leek Quirien wel wat. Hij besloot dan ook om de stoute schoenen aan te trekken en te solliciteren. Doordat hij vroeger vaak afgewezen werd, omdat hij een vorm van autisme heeft, was dit voor hem best een spannende stap.

Quirien deelt in het bericht dat hij voor en tijdens het gesprek erg zenuwachtig was. Hij zat vooral te dubben over of hij nu wel of niet moet delen dat hij een vorm van autisme heeft. ,,Ik ben tenslotte gewoon Quirien en niet een vorm van autisme.’’ Toch heeft hij het idee dat hij een achterstand heeft op de arbeidsmarkt, omdat hij de afgelopen jaren van een uitkering heeft geleefd.

Tijdens het gesprek kreeg hij een goed gevoel bij de personen die tegenover hem zaten. Hij besloot dan ook om het gewoon te vertellen. ,,Het was gewoon een soort gevoel. Het voelde goed! Bij eerdere sollicitaties had ik dit soms niet en dan hield ik ook mijn mond. Maar hier voelde ik dat er kansen lagen, dus wilde ik gewoon eerlijk zijn.’’

Goed nieuws

Na een aantal dagen ontving hij een mail dat hij op een tweede gesprek mocht komen. Hij was opnieuw erg nerveus, maar dacht ook: ‘It’s now or never, let’s do this’.

Het gesprek verliep erg soepel en tot Quiriens verbazing werd de knoop meteen doorgehakt. ‘Zullen we het doen?’ vroeg zijn huidige baas. Waarop de andere collega antwoordde: ‘Ja, waarom niet!’ Hij had gewoon een baan! Quirien gaf aan dat hij op dat moment helemaal volschoot. Er biggelde zelfs een traan ‘van blijheid’ over zijn wang.

Toen hij zag dat hij met zijn bericht zoveel mensen had bereikt op LinkedIn, was hij verbijsterd. ,,Hoe is dat mogelijk’’, dacht hij. In eerste instantie was hij bang dat mensen zouden focussen op het woord ‘Wajong-uitkering’. Hij zou namelijk niet willen dat mensen denken dat er ‘iets geks’ aan hem is.

Het doel van zijn post was om de nadruk te leggen op: ,,Ook al heb je tegenslagen, kijk erdoorheen en vecht ervoor. Durf te dromen.’’ Juist deze boodschap werd goed ontvangen door veel mensen. Met zijn verhaal over doorzettingsvermogen maakte hij indruk op de lezers en was hij voor sommigen zelfs een bron van inspiratie.

Hoe gaat het nu met hem?

Quirien gaat nog steeds elke dag met een grote glimlach naar zijn werk. Hij geniet van het contact met zijn klanten en collega’s. Daarnaast haalt hij vooral plezier uit het advies geven over allerlei verschillende vloeren. Nu hij werkt, heeft hij voor zichzelf ook nieuwe doelen gesteld, namelijk zijn rijbewijs halen en op vakantie gaan met zijn vrouw. Het liefst wil hij naar de Malediven, maar een ander land waar de zon schijnt, lijkt hem ook heerlijk.

