Puur voor het geld? Dit zijn volgens Carmen (15), Jasper (16) en Kiki (15) óók goede redenen om in de horeca te werken

Dit bedrijf bedacht een eigen versie van First Dates om alle collega’s te verwelko­men

28 juni Thuiswerken is niet meer de norm sinds de nieuwe versoepelingen. Dat betekent dat meer werknemers weer naar kantoor gaan. De meeste Nederlanders staan te trappelen, maar hoe worden zij eigenlijk verwelkomd door hun werkgever? Komen ze op een werkvloer waar het ‘nieuwe werken’ centraal staat of is alles weer als vanouds?