Proberen te ontspannen maakt juist onrustig: ‘Druk hoofd wordt nog drukker’

Werkloos­heid daalt verder, nu op niveau van voor coronacri­sis

De werkloosheid in Nederland is in oktober verder gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was het werkloosheidspercentage even groot als in februari 2020, voor de coronapandemie. Door het sterke economische herstel van de coronacrisis is de vraag naar personeel groot en zijn er in verschillende sectoren tekorten aan werknemers.

18 november