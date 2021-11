Politiebond luidt noodklok: Kwaliteit korps in gevaar door gebrekkige opleiding agenten

Werknemer die loog over overlijden vriendin na hoger beroep toch ontslagen

Technische groothandel Nögel mag een werknemer op staande voet ontslaan, nadat hij vorig jaar niet op zijn werk verscheen omdat zijn 'beste vriendin’ zou zijn overleden. De kantonrechter oordeelde eerder dat het ontslag niet door mocht gaan, maar in hoger beroep bleek dat de man had gelogen. Er was namelijk geen sprake van een overlijden.

