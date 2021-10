Pessimist in je team? Zo haal je daar voordeel uit

Psycholoog Thijs Launspach is stressexpert en auteur van het boek Fokking druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress op je werk. Vandaag: de pessimist.

,,Leuk idee hoor, maar dat gaat natuurlijk niet werken, want…”, ,,Weet je dan niet wat er allemaal mis kan gaan?”, ,,Ja hallo, dit hebben we vijf jaar geleden al geprobeerd en toen werkte het ook niet!” Het kan knap lastig zijn als je er eentje in je team of in de vaste vergadering hebt: een pessimist, die vooral de negatieve kant van de zaak ziet.

Enige weken geleden hadden we het op deze plek over hoe je het beste kunt omgaan met een zuurpruim op kantoor. Tussen de zuurpruim en de pessimist bestaat echter wel een verschil. De pessimist is niet zozeer ongelukkig of boos op de wereld, maar vooral kritisch. En achter die kritiek zit over het algemeen een positieve intentie. De pessimist wil de vergadering, het team of het bedrijf behoeden voor blamages en catastrofale vergissingen. Want dat is uiteindelijk de reden voor het pessimisme van de pessimist: hij of zij wil niet dat er een fout gemaakt wordt wanneer dat kan worden voorkomen.

Afgeremd

Dat neemt niet weg dat het best lastig kan zijn om zo’n zwartkijker in je team te hebben, vooral wanneer het een nogal mondige is. De pessimist kan namelijk zorgen dat niemand meer ideeën deelt, uit angst dat die dan meteen genadeloos worden neergeschoten. Heb je een zeer uitgesproken pessimist in de groep dan kan dat wel eens ten koste gaan van de psychologische veiligheid in het team (‘Alles wat ik zeg wordt altijd afgebrand, dus ik zeg wel niets meer’). Zonde natuurlijk, want menig goed idee begint als slecht idee. Hier komt nog bij dat dit soort pessimisme besmettelijk is: voor je het weet zit je de hele vergadering te mopperen wanneer er een plan ter tafel komt dat nog niet tot in de puntjes is uitgewerkt.

Het vereist een beetje strategisch inzicht, maar de pessimist is in een team juist heel goed in te zetten. Tijdens een brainstorm kan een opmerking van de pessimist de ideeënstroom blokkeren, dus dient hij of zij misschien een beetje te worden afgeremd (‘Er zijn vast allerlei tegenargumenten te bedenken, maar laten we eerst kijken naar de voordelen van dit idee’).

Is het plan eenmaal uitgewerkt en moet de vergadering zich buigen over de uitvoerbaarheid van het plan, laat dan de pessimist gerust doen waar hij of zij zo goed in is: bedenken wat er allemaal verkeerd kan gaan, en zorgen dat het team niet in zeven sloten tegelijk loopt.

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij schreef hierover de boeken Fokking druk (2018), Werken met millennials (2019) en Werk kan ook uit (2020).

