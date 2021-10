Personeelstekort zorgt voor extra werktaken: ‘Je mag weigeren als je gezondheid in geding is’

Steeds meer bedrijven in Nederland kampen met een personeelstekort, van de horeca tot de zorg. Op luchthaven Schiphol moeten zelfs piloten helpen met de koffers. De vaste medewerkers moeten de gaten in de planning vullen, maar ben je verplicht om die extra uren te draaien, of mag je zo'n verzoek ook afwijzen?

,,Een tekort aan personeel komt tegenwoordig in bijna alle branches voor, maar de horeca behoort toch wel tot de categorie met de grootste problemen’’, ziet arbeidsrechtadvocaat Gerard Berghuis van BAASZ Advocaten. ,,Het personeel is door de coronacrisis vertrokken en komt ook niet meer terug.’’

Niet alleen in de horeca is de nood hoog. Het CBS constateert dat 23 procent van de ondernemers in het derde kwartaal last had van personeelstekort. In vergelijking met hetzelfde kwartaal in de jaren 2012–2020 is dit meer dan verdubbeld, aldus het CBS. Leraren moeten door het gebrek aan nieuw personeel voor dubbele klassen staan, door een tekort aan grondpersoneel op Schiphol laden piloten soms zelf de koffers in, en zijn er minder ic-bedden door een tekort aan verplegend personeel.

Vragen mag altijd

Het groeiende personeelstekort is terug te zien in het aantal vacatures. Op dit moment staan ruim driehonderdduizend vacatures open. Dit heeft gevolgen voor de werknemers die al in dienst zijn. Zij moeten extra uren draaien of extra taken oppakken. Volgens Berghuis mag de werkgever dit altijd van zijn personeel vragen, dankzij het zogeheten instructierecht. ,,De werkgever heeft het gezag en een instructierecht achter zich, dus hij bepaalt wat er gedaan wordt.’’

Betekent dat dan dat werknemers in getroffen sectoren hun vrije tijd vaarwel moeten zeggen? Het instructierecht biedt veel vrijheden voor de werkgever, maar er zijn grenzen, stelt arbeidsrecht advocaat Mitchell Bathoorn van BOS Advocaten. Hij neemt als voorbeeld de piloten op Schiphol die koffers moeten inladen. ,,Van een piloot kan niet worden verlangd dat hij structureel komt helpen bij het inladen van de koffers vanwege een tekort aan personeel. Deze taken hebben immers weinig te maken met het werk waar de piloten voor zijn aangenomen.’’

In goed overleg is veel mogelijk, maar er zijn grenzen. ,,Als de wens alleen vanuit de werkgever komt, is het heel lastig om structureel extra werk op basis van de wet af te dwingen.’’ Het arbeidscontract zou gewijzigd moeten worden en hiervoor moeten beide partijen het met elkaar eens zijn.

Quote De werkgever moet oppassen dat hij niet te veel op z’n strepen gaat staan Gerard Berghuis, arbeidsrechtadvocaat

Een uitzondering hierop is een clausule in sommige arbeidscontracten, waarin al staat aangegeven dat de werknemer eventueel andere taken buiten zijn functie moet vervullen. Berghuis: ,,Dan wordt het afwijzen van deze taak wel lastiger voor een werknemer. Als je dit dan wel doet, dan is er sprake van werkweigering.’’

Werk weigeren vanwege veiligheid of gezondheid

Een werknemer mag wel altijd werk weigeren als zijn gezondheid of veiligheid in het geding is. Dit is in elk geval zo wanneer de opdracht in strijd is met de Arbeidsomstandighedenwet of de Arbeidstijdenwet. ,,Stel je moet structureel overwerken of je moet al weken nachtdiensten draaien, dan heb je een gerechtvaardigd belang om het verzoek af te wijzen’’, vertelt Berghuis.

De schaarste aan personeel plaatst huidige werknemers in een sterke positie, benadrukt Berghuis. ,,De werkgever moet oppassen dat hij niet te veel op z’n strepen gaat staan. Het personeel is zo vertrokken naar een plek met betere arbeidsvoorwaarden.’’

Als een werkgever andere werkzaamheden blijft opdragen, moeten werknemers volgens Bathoorn ook iets terugkrijgen voor de moeite. ,,Als je langdurig in een hogere functie moet bijspringen, ligt het voor de hand dat je daar ook voor wordt beloond.’’ Werknemers moeten voor zichzelf opkomen en van zich laten horen als ze vinden dat het werk en hun beloning niet in verhouding zijn.

Ook de werkgever moet goed communiceren, stelt Berghuis. ,,Betrek je personeel bij de problemen. Dan weten ze wat er speelt. Dan voelen ze zich echt onderdeel van het bedrijf en zijn ze gemotiveerder te helpen. Dat werkt veel beter dan taken afdwingen.’’

