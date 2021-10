Personeelstekort stijgt: ‘Werkzoekende heeft ongekende mogelijkheden’

Onderhandelen over je arbeidsvoorwaarden? Vijf tips van hr-expert Diana van Asten:



1. Je kunt niet overal over onderhandelen. Een salaris ligt vaak vast. Over een opleiding, auto van de zaak of meer vrije dagen valt meestal makkelijker te praten. Is een hoger salaris wel een mogelijkheid? Kijk dan wat je bij een andere werkgever zou kunnen verdienen en leg dit voor.



2. Bereid het gesprek goed voor. Leg met heldere argumenten uit waarom een andere invulling van je functie of een opleiding goed is voor jou en voor je werkgever.



3. Speel geen spelletje met je werkgever. Ga niet pas onderhandelen als je al een ander aanbod hebt. Het is niet eerlijk om je baas onder druk te zetten door te zeggen dat je alleen blijft als hij hetzelfde kan bieden.



4. Het gras is niet altijd groener aan de overkant. Soms lijkt het bij de concurrent beter, maar misschien kun je door het gesprek aan te gaan toch nog een hoop voor elkaar krijgen bij je huidige werkgever. Ga je toch weg? Geef dan altijd aan wat je reden is, dan kan je ex-werkgever daar iets aan veranderen.



5. Durf weg te gaan. Als een vrije dag, hybride werken of een opleiding echt belangrijk voor je is en je werkgever kan niets voor je betekenen, dan is het misschien toch beter om naar een bedrijf te gaan dat zoiets wel kan bieden.