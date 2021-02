Pandemie raakt starters hard: ‘Aan begin van lockdown had ik niet eens een bureau thuis’

Arbeidsmi­gran­ten moeten mogelijk zelf een woning regelen, nu ‘bed en baan’ ter discussie staat: ‘Feodale structuur’

4 februari Arbeidsmigranten in Westland moeten binnenkort mogelijk zelf een woning regelen. De Tweede Kamer werkt namelijk aan een scheiding tussen ‘bed en baan’. ,,Als we niet meer zelf mogen huisvesten, zoeken we daar een betrouwbare partner voor.”