Overal personeelstekort, maar voor de tram staan ze in de rij: ‘Adrenaline stroomt door je lichaam’

Productivi­teit daalt in Nederland, maar groeit in andere landen

Nederland heeft steeds meer handjes nodig om de economie te laten groeien. Dat is een probleem nu het steeds moeilijker wordt om nieuwe werknemers te vinden. Landen als Duitsland en België slagen er daarentegen wel in om meer te produceren per werknemer. Dat blijkt uit de nieuwste analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

1 november