Oudere werknemer onzeker over toekomst: ‘Bang dat ze er eerder uit vliegen vanwege hoger salaris’

Vijftigplussers hadden het al niet makkelijk op de arbeidsmarkt. Werkgevers geven vaak de voorkeur aan jonge, nog kneedbare kandidaten. Ook heeft deze groep last van vooroordelen op de werkvloer. Nu veel bedrijven in de problemen komen door stijgende energieprijzen en de grote personeelstekorten vrezen de ‘oudere’ werknemers voor hun toekomst.

Een deel van de werkende vijftigplussers (38 procent) verwacht het vanwege de economische crisis zwaar te krijgen op de arbeidsmarkt, blijkt uit een rondvraag van vacaturesite Indeed onder 1069 Nederlanders in de leeftijd van 50 tot 67 jaar. Ruim 30 procent denkt hun baan eerder te verliezen dan jongere collega’s.

Kelly Oude Veldhuis van Indeed snapt die zorgen wel. ,,Hun salaris ligt vaak hoger dan dat van jongere collega’s, dus zijn ze bang dat ze er eerder uit vliegen als het bedrijf in financiële problemen komt.” Maar, zegt Oude Veldhuis, oudere werknemers hebben ook last van hardnekkige vooroordelen op de werkvloer. ,,Ze worden door werkgevers vaak gezien als minder actief en minder flexibel. Veel bedrijven denken nog steeds dat het niet slim is om oudere mensen aan te houden of aan te nemen.”

Dat beeld klopt niet, stelt ze. ,,Vijftigplussers brengen juist veel waardevolle kwaliteit mee. Ze zijn vaak stressbestendig en erg loyaal, daarnaast kunnen ze begeleiding bieden aan jongere collega’s.” Zeker in tijden van krapte is het slim om ook naar deze groep te kijken. ,,Uit cijfers van het UWV van afgelopen zomer blijkt dat er 55.000 vijftigplussers zijn die op de bank zitten en wel willen werken. En die groep wordt alleen maar groter door de vergrijzing.”

Preventief te werk

Irmgard Borghouts, hoogleraar HRM en sociale zekerheid aan Tilburg University, vindt het zonde dat vijftigplussers vaak overgeslagen worden op de arbeidsmarkt. Omdat ze zoveel te bieden hebben. Maar Borghouts heeft ook andere zorgen. ,,Als oudere werknemers eenmaal werkloos raken, duurt het veel langer voor ze nieuw werk hebben gevonden. Dat komt door dat beeld dat werkgevers van deze groep hebben.”

Borghouts hoopt dat bedrijven hun best gaan doen om te voorkomen dat vijftigplussers hun baan verliezen. ,,Wacht niet tot de oudere werknemer niet meer van waarde is voor je bedrijf. Het is altijd beter om preventief te werk te gaan en niet te wachten tot iemand overtollig raakt.” Dat kan op verschillende manieren, zegt Borghouts. ,,Vraag vroegtijdig of iemand nog wel op z’n plek zit. Zo’n gesprek kan allereerst perspectief bieden en het werk leuker maken voor de vijftigplusser. Maar het kan ook zinvolle informatie opleveren over waar iemand nog wel voor ingezet kan worden.’’

Heb je het idee dat iemand niet meer mee kan komen vanwege alle innovaties binnen het bedrijf, kijk dan waar je de talenten van diegene wél kunt inzetten. ,,Bedrijven moeten een inclusief hr-beleid hanteren. Niet alleen jonge mensen met een hele carrière voor zich een gesprek aanbieden maar ook oudere werknemers.”

Quote Bedrijven moeten een inclusief hr-beleid hanteren. Niet alleen jonge mensen met een hele carrière voor zich een gesprek aanbieden maar ook oudere werknemers Irmgard Borghouts, hoogleraar HRM en sociale zekerheid Tilburg University

Is de conclusie dat de oudere werknemer inderdaad niet meer op zijn plek zit binnen het bedrijf, ook dan hoeft er geen ontslag te volgen, vindt Borghouts. ,,Help hem of haar dan op weg naar nieuw werk. Ik vind dat bedrijven de handen ineen moeten slaan. We hebben veel ambities als land, maar de handen om de klussen te klaren zijn niet te vinden. Als iemand eigenlijk altijd al in het onderwijs had willen werken, waarom zouden de eigen werkgever en de ontvangende werkgever dan niet samenwerken?”

Liefst in deeltijd

Aan het enthousiasme van de vijftigplussers zal het niet liggen. 27,1 procent van de ondervraagden uit het onderzoek van Indeed geeft aan graag door te blijven werken na het bereiken van de pensioenleeftijd. Maar ook een deel (15 procent) is juist bang dat stoppen straks geen optie meer is, vanwege de stijgende kosten van levensonderhoud.

Oude Veldhuis roept werkgevers op om goed naar de wensen van de vijftigplussers te blijven luisteren, zodat ze met plezier aan het werk blijven. ,,Ruim een derde van de groep geeft aan door te willen blijven werken na het behalen van de pensioenleeftijd, maar dan wel het liefst in deeltijd. Niet alleen bijvoorbeeld jonge ouders hebben behoefte aan verkorte werkweken, ook oudere werknemers hebben dat. Dus bied die flexibiliteit. Als dat helpt om de vijftigplusser binnenboord te houden, waarom zou je het dan niet doen?”

Bovendien heb je van iemand die net vijftig is nog heel veel jaren plezier, zegt Borghouts: ,,Ben je nu 50 jaar, dan ben je nog hartstikke jong. Je moet nog 17 jaar werken en dat wordt misschien nog wel meer. Het is dus ontzettend belangrijk dat deze groep duurzaam inzetbaar blijft én gelukkig.”

