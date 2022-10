Op halve kracht door een slechte nacht? Waarom dat helemaal oké is

Psycholoog Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert en auteur van het boek Fokking druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress op je werk. Vandaag: de halvekrachtdag.

Alles eruit halen dat erin zit. Gewoon even doorknallen, om je doelen te halen. Een week heeft maar zoveel dagen, dus geen tijd om te verspillen. Volle bak vooruit, want je bent een harde werker, een goalgetter, een maximizer. Je leeft maar één keer, toch? Met je beste beentje voor, geef je de volle honderd.

Als werkbijtjes zonder 9-tot-5-mentaliteit laten we ons graag voorstaan op onze werkdrift. Het harde werken zit in onze aard. Van kinds af aan krijgen we te horen dat we onze doelen kunnen bereiken door vooral flink ons best te doen. Op het werk wordt toewijding gewaardeerd. Onze cultuur zit ook vol al dan niet subtiele boodschappen die de deugd van ‘je best doen’ benadrukken. Zo ontving ik deze week bij toiletbezoek bij een benzinestation een bonnetje met de tekst ‘Haal álles uit je toiletbreak!’ Je kunt ook overdrijven met je maximalisatiegedachte, dacht ik toen.

Zonder kleerscheuren

Niks mis met hard werken, uiteraard. Maar soms lukt het een dag niet zo. Je hebt hoofdpijn, of bent door een slechte nacht hartstikke moe. Je maakt je ergens zorgen over of wordt steeds afgeleid. Je loopt achter de feiten aan. Op zo’n dag is het even niet ‘het beste uit jezelf’, maar: ‘rustig aan, dan breekt het lijntje niet’. In plaats van zo’n dag te focussen op wat je allemaal zou móéten, wordt het de vraag hoe je vandaag zonder kleerscheuren kan overleven.

Zo’n halvekrachtdag is volledig normaal, we hebben er allemaal wel eens een. Het hoort bij onze moderne manier van werken, en van leven. De boog kan immers niet altijd gespannen zijn. Wat wel lastig is, is dat je op zo’n baaldag nogal eens geplaagd kunt raken door een schuldgevoel. Het lukt niet! Wat erg! Ik doe niet genoeg mijn best! Mijn schuld! Dit is een vergooide dag!

Kan allemaal zo zijn, maar een halvekrachtdag is niet iets om je schuldig over te voelen. In plaats van denken dat er iets mis met je is, kun je hem beter omarmen. Snappen dat een baaldag er af en toe bij hoort, is juist een teken van mentale krácht, niet van zwakte. Het ‘beste uit jezelf halen’ is leuk, maar lukt helaas lang niet altijd - en dat hoeft ook helemaal niet. Het leven is te kort voor schuldgevoelens als het een dagje niet zo lukt. En bovendien: zo’n halvekrachtdag zorgt ervoor dat je de volgende dag misschien weer wél volle kracht vooruit kunt.

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij is auteur van onder meer Je bent al genoeg - Mentaal gezond in een gestoorde wereld (2022), Werk kan ook uit (2020) en Fokking druk (2018).

