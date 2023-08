‘Ook op ons werk zijn we boos, verdrietig, gefrustreerd en ja, ook stikjaloers. Ik wel, althans’

Salaris Elianne (51): ‘Ik krijg 5800 euro vakantie­geld en een eindejaars­bo­nus van 5900 euro’

Hoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Elianne (51) werkt als teamleider in het voortgezet onderwijs. Zij heeft 25 medewerkers in haar team die ze bezoekt tijdens lessen en ondersteunt. Ook beheert Elianne een paar beleidsportefeuilles en geeft ze ook zelf les.