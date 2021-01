Ooit begonnen als stagiair, nu de directeur: ‘Voel me deel van de familie’

Deze bakkerij verdwijnt na 173 jaar uit Lopik: ‘Ik snap niet dat niet meer jongeren bakker worden’

19 januari Met het pensioen van Arie en Astrid Schep verdwijnt na 173 jaar de bakkerij De Keizerskroon aan de Dorpstraat in Lopik. Arie Schep (67) en zijn vrouw Astrid (58) stoppen per 1 februari en er is geen opvolger. Althans, niet om zelfstandig de bakkerij over te nemen. De drie kinderen zijn allemaal iets anders gaan doen. Wel komt er weer een bakkerswinkel in het pand aan de Dorpstraat, een filiaal van Blanken uit Bergambacht.