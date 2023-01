Onverzekerde zzp’er Mike (38) heeft hersentumor: ‘Hoef geen miljoenen, wil gewoon gezin onderhouden’

Arjen had een overle­vings­kans van 2 procent, na wonderbaar­lijk herstel leeft hij nu zijn droom

Nederland vaarwel zeggen voor een eigen bedrijf in het buitenland: Lenja te Velde (54) en haar partner Arjen van Weeghel (55) namen die stap na een bijzondere moeilijke periode in hun leven. Arjen kreeg begin 2022 een longembolie waarna zijn leven aan een zijden draadje hing. Toen hij bijkwam uit zijn coma, wist hij wat hij wilde: wijnboer worden. Inmiddels runnen de twee een wijnboerderij in Italië.

25 januari