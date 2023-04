Ontslagen Pierre laat zich omscholen: ‘Lijkt mij mooi om straks als installateur te werken’

Zelfs in buitenland is interesse: hoe Marc doodzieke bomen redt door ze op te warmen

Kastanjebomen die ziek zijn even opwarmen, waardoor het bacterietje doodgaat en de boom weer opleeft. Het idee is simpel, maar ja.. kom er maar eens op. Deze uitvinding van Marc Derksen uit Gouda wint in heel Europa aan populariteit. Ondertussen werkt Derksen ook aan een oplossing voor palmbomen en irritante mama-kevertjes.