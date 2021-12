Ongelijke verdeling werkuren mannen en vrouwen kost onze economie 10 miljard euro

Vrouwen besteden gemiddeld meer uur per week aan zorgtaken en het huishouden dan mannen, maar doen ook minder betaald werk. Wat zou het de Nederlandse maatschappij en economie opleveren als betaald en onbetaald werk wel gelijk verdeeld zou zijn? Het bruto binnenlands product zou ruim 10 miljard euro hoger zijn, blijkt uit nieuw onderzoek in opdracht van ABN Amro.

De onderzoekers baseren deze gegevens op basis van data van het CBS, TNO en het SCP. Er is onder meer gekeken naar arbeidsparticipatie, tijdsverdeling, salaris en het bruto binnenlands product (bbp). In de meeste gevallen ging het om data over hetero, cisgender (van wie de genderidentiteit overeenkomt met het geboortegeslacht, red.) paren.



Als er vanaf 2010 gendergelijkheid was geweest in het aantal gewerkte arbeidsuren, zou het bbp in 2020 met 10,8 miljard euro zijn gestegen. ,,In Nederland verdelen we onbetaald werk niet evenredig, hierdoor benutten we niet het volledige arbeidspotentieel”, zegt Joost Witteman, senior onderzoeker bij SEO Economisch Onderzoek.



Verschil vanaf dertigste levensjaar

De cijfers uit het onderzoek laten zien dat vrouwen nu gemiddeld ruim 12 uur minder betaalde uren per week maken dan mannen. Ze besteden per week daarnaast gemiddeld 27,5 uur aan onbetaalde arbeid zoals de zorg voor kinderen of het huishouden. Mannen besteden hier wekelijks 17,4 uur aan.

Doordat vrouwen gemiddeld meer onbetaald werk doen dan mannen, gaan carrières en bijbehorende inkomens steeds verder uit elkaar lopen. De cijfers uit het onderzoek laten zien dat de loonkloof vanaf het dertigste levensjaar steeds groter wordt: het moment waarop veel stellen aan kinderen beginnen. Witteman: ,,Als stellen kinderen krijgen, gaan vrouwen significant minder werken terwijl de partner wel fulltime blijft werken. Vanaf dit moment begint het uurloonverschil tussen mannen en vrouwen op te lopen.”

4,4 miljard extra

Als het aantal betaalde uren gelijk wordt herverdeeld, zouden mannen gemiddeld 6,1 uur minder gaan werken. Vrouwen zouden een kwart meer betaald werk gaan doen. En zodra mannen en vrouwen evenveel betaald werk gaan doen, wordt de beloning voor werk gemiddeld hoger, zegt Witteman. Meer werkenden maken stappen in hun carrière en daardoor ook in salaris. ,,Over langere tijd is een evenwichtigere verdeling van betaald werk gunstig voor de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit.”

Dat zorgt uiteindelijk na een periode van tien jaar per werkende voor een inkomenstoename van 881 euro per jaar, becijferde het SEO Economisch Onderzoek. Huishoudens gaan er gemiddeld iets meer dan 1000 euro op vooruit.

Quote Met het gelijktrek­ken van achter­grond­ken­mer­ken, zoals opleiding en dienstver­band, zou dat voor een aanvullen­de toename van 4,4 miljard euro zorgen Joost Witteman

En dan is het dichten van de loonkloof nog buiten beschouwing gelaten. Witteman: ,,De herverdeling van uren zorgt volgens de simulatie voor een toename van het bbp van 10,8 miljard euro. Als de achtergrondkenmerken, zoals werkervaring, opleiding en dienstverband, gelijk getrokken zouden worden zou dat voor een aanvullende toename van 4,4 miljard euro zorgen én voor een afname van het loonverschil tussen mannen en vrouwen.”

Pensioen

Gendergelijkheid zou er volgens de berekeningen ook voor zorgen dat het aantal vrouwen dat financieel onafhankelijk is stijgt met 500.000 vrouwen. Dit zorgt voor meer kansen op de woningmarkt. Maar ook voor een groter pensioen later, ruim 80 euro meer per maand. Mannen moeten bij gendergelijkheid dan weer 104 euro aan pensioen inleveren.

