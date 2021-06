Noodgreep wordt gígasucces: tassenverkopers Ben en Pieter rijden nu met eigen aardappeltrucks rond

Leave The Office Early Day: bij deze bedrijven mag je altijd een middagje vrij nemen

2 juni Stralend weer, de terrassen zijn weer open dus klap vandaag die computer twee uurtjes eerder dicht. Dat mag, want het is vandaag internationale Leave The Office Early’- day. Werknemers Victor Winter en Vincent Quint hebben flexibele werktijden en kunnen altijd zelf bepalen wanneer ze een middag vrij nemen.