Nog steeds dikke omzet? Zo gaat het met bedrijven die als een tierelier draaiden door corona

carrièreswitch Lucy (57) en Daniël (35) begonnen ‘op nul’ in een heel ander beroep: ‘Ik geniet iedere dag’

Banen liggen voor het oprapen, maar niet in iedere sector. Voor sommige functies is het nog steeds moeilijk om werk te vinden, simpelweg omdat de concurrentie te groot is. Wat doe je dan? Lucy Stefens (57) en Daniël van Dijk (37) stapten over naar een beroep met meer kansen.