Naar kantoor in de hitte: ‘Zolang je het leuk hebt met elkaar, zijn werknemers prima productief’

Veel Nederlanders zijn op vakantie, maar een hoop mensen moeten deze week gewoon werken. Dat is door de tropische temperaturen niet altijd even makkelijk vol te houden. Deze werkgevers zorgen ervoor dat mensen op kantoor hun hoofd koel kunnen houden en productief blijven.

Het kantoor is vaak een prima plek om een hete zomerdag zoals die van gisteren door te komen. Maar voor een door airco gekoelde ruimte zorgen is niet voldoende, zegt Iris de Vroome van softwareleverancier TOPdesk. ,,Je moet mensen die met dit weer moeten werken wel tegemoetkomen. Het moet namelijk wel leuk blijven. Daarom pakken we graag uit tijdens deze zomerse dagen. Ook omdat het voor meer verbinding zorgt. Mensen zijn weer meer op kantoor, dan is het belangrijk dat het gezellig is.”

Daarom organiseerde het bedrijf gisteren verschillende zomerse activiteiten. ,,We delen op hete dagen standaard ijsjes uit. Voorheen lieten we een ijscokar komen, maar dit jaar hebben we samen met onze cateraar gezocht naar gezondere ijsjes, nu delen we fruitijsjes uit. Omdat we toch een soort ontmoetingsplek wilden creëren, hebben we een mocktailbar gehuurd. Zo kun je toch met je collega een verfrissend alcoholvrij drankje halen én daarna ook nog je klanten goed te woord staan.”

Op het parkeerterrein van TOPdesk werd een waterballonnengevecht georganiseerd en een potje flessenvoetbal. Werknemers kunnen ook op kosten van de baas heel de week suppen in Delft. ,,Twee keer op een dag kunnen tien tot vijftien mensen mee om even af te koelen. Dat kan gewoon tussen het werk door.”

Volledig scherm Bij TOPdesk mogen werknemers op kosten van de baas gaan suppen. © Privé-archief

Kaartjes buitenzwembad

Bij databedrijf UMBRiO is het niet voor alle werknemers mogelijk tussendoor af te koelen. De teams die klanten te woord staan, moeten van 08.00 tot 18.00 uur bereikbaar zijn voor vragen, vertelt oprichter Erik Witte. ,,Een hitterooster met aangepaste werktijden zou dus niet voor iedereen werken.”

Daarom proberen ze het voor de werknemers die heel de dag op kantoor zitten aangenaam te maken tijdens de zomer. ,,We hebben airco, er liggen sowieso ijsjes in de vriezer. Maar we hebben het kantoor ook opgeleukt met een opblaasbadje en opblaaskrokodillen. Veel collega’s zijn op vakantie, degenen die er wel zijn verdienen extra aandacht.”

Quote Veel collega’s zijn op vakantie, degenen die er wel zijn verdienen extra aandacht Erik Witte van UMBRiO

Wie na het werk wil afkoelen, kan twee kaartjes krijgen voor een buitenzwembad. Witte: ,,We hebben een aantal zwembaden geselecteerd waar werknemers uit mogen kiezen. Als je wilt en het werk het toeliet, kon je daar meteen gistermiddag al gebruik van maken. Maar onze softwareontwikkelaars zijn bijvoorbeeld veel flexibeler in hun tijd dan de klantenteams. Gelukkig kun je er ook na werktijd heen of in het weekend.”

Gewoon productief

De werknemers van UMBRiO zijn gewend dat er af en toe wat extra’s wordt georganiseerd, stelt Witte. ,,Wij vinden binding met het bedrijf en met elkaar heel belangrijk, dat zorgt uiteindelijk voor een betere werknemers- en klanttevredenheid.”

Bij TOPdesk zorgt de sfeer tijdens zomerdagen voor meer productiviteit, meent De Vroome. ,,Zolang je het leuk hebt met elkaar, zijn mensen prima productief, ook tijdens warme dagen. Het is natuurlijk wel zomer, dus we zitten niet zo bovenop die productiviteit. Mensen moeten ook gewoon vakantie kunnen nemen en lekker genieten van deze tijd van het jaar. De belangrijkste deadlines worden toch wel gehaald.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.