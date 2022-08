Muziek luisteren, dutje doen of friemelen: dit kun je doen voor meer focus op je werk

De onderwerpen die jullie in dit boek bespreken lopen flink uiteen - van het nut van het spelen van brain games tot de voordelen van verveling. Hoe zijn jullie tot deze onderwerpen gekomen?

,,Het zijn allemaal onderwerpen die we besproken hebben in een videoreeks die Oscar en ik maken: in twee minuten kijken we naar een of twee wetenschappelijke onderzoeken en geven praktisch advies om ermee aan de slag te gaan. Het zijn uiteenlopende onderwerpen, maar het gaat bij allemaal om meer rust en focus vinden. Dat kan zowel op werk zijn als daarbuiten. Je telefoon zorgt bijvoorbeeld niet alleen op je werk voor afleiding, maar ook in je privéleven.’’