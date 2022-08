Moeite te focussen op een belangrijke taak? Ga eens uit het raam staren

Gedragspsycholoog Chantal van der Leest bekijkt onze gedragingen op de werkvloer: wie of wat bepaalt onze dagelijkse beslissingen? Vandaag: mini-vakantie voor je hersenen

,,Zit je weer lekker uit het raam te staren?’’ Betrapt schrik ik op, terwijl een collega mijn kantoor binnenstormt. Oeps. Ik was heus wel aan het werk, maar ik snap ook dat het er niet zo uitziet. Het ideaalbeeld van een productieve werknemer is een bezig bijtje dat als een razende op het toetsenbord ramt en door het pand rent. Toch is dagdromen juist goed voor je productiviteit.

Al zagen onderzoekers dat een poos niet zo in. Mensen hebben sowieso niet zo’n zin om alleen te zijn met hun gedachten. Zet je ze toch alleen in een saaie ruimte met niets te doen dan bleken sommigen zelfs bereid om zichzelf milde elektrische schokken te geven. Alles beter dan niks. Geen wonder dat we zo verkleefd zijn met onze telefoons. Die geven ons altijd iets te doen.

Quote Een andere collega noemde mijn werkgewoon­te CURK-en: Creatief Uit het Raam Kijken

Bovendien bleken veel mensen zich slecht te voelen als ze dagdromen. Als we onze gedachten namelijk de vrije loop laten belanden we nogal gauw in een negatieve spiraal van oud zeer oprakelen en herkauwen. Niet meer doen dus.

Het nut van dagdromen

Toch. Er klopte iets niet. Want baby’s en kinderen dagdromen aan een stuk door en ook wij volwassenen kunnen er iets van. Dagdromen moet een nut hebben, vermoedden onderzoekers van UC Berkeley. Zij zagen dat piekeren werd verward met dagdromen. Bij piekeren word je steeds maar teruggezogen wordt naar dezelfde negatieve gedachtenspiraal. Maar met dagdromen laat je je gedachten vrij afdwalen.

De onderzoekers lieten mensen dagdromen terwijl hun hersenen gescand werden. De voorste kwab van je hersenen, die je gebruikt om keihard te focussen, bleek zich te ontspannen. Bijna alsof hij een dutje deed. Na dit gedachtenuitstapje konden mensen zich juist weer beter focussen. Ze wisten beter wat ze wilden bereiken en kwamen met creatieve oplossingen. Alsof hun hersenen even op vakantie waren geweest.

Een andere collega noemde mijn werkgewoonte CURK-en: Creatief Uit het Raam Kijken. Nou, precies dat, ik bedenk dan namelijk de leukste dingen. Net als bij luisterboeken, dan raak ik ook afgeleid. Ik wil nieuwe informatie even rustig herkauwen, maar ondertussen ratelt de verteller maar door. Ik kan dat helemaal niet bijbenen, joh. Een luisterboek kun je terugspoelen, maar laatst had ik dit met een vriendin. Haha, ik moest zo lachen, het was sowieso zo’n rare dag..

Oh sorry, ik dwaal af.

