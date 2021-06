‘Mijn werkgever heeft mijn vakantiedagen ingetrokken, mag dat zomaar?’

Stel: je verheugt je al helemaal op drie weken vakantie en hebt de reis al geboekt. Maar dan trekt je werkgever je verlofdagen opeens weer in. Dat kan veel werkende Nederlanders dit jaar overkomen. Bedrijven die een mager boekjaar achter de rug hebben, pakken nu hun kans om de schade in te halen. Maar mag je baas ‘zomaar’ een streep zetten door je zomervakantie?

Arbeidsrechtadvocaat Mariska Aantjes kan zich in elk geval voorstellen dat sommige bedrijven dit nu doen. ,,De werkgever wil nu omzet maken na een slecht jaar en dan is het heel zuur als iedereen op vakantie gaat. Maar ik snap de werknemer ook, zeker als er kinderen in het spel zijn die alleen binnen de schoolvakanties weg kunnen. Daarnaast heb je ook gewoon behoefte aan vakantie.”

Wat zijn de regels op dit vlak? Een werkgever kan volgens Aantjes toestemming weigeren binnen twee weken nadat de aanvraag voor verlof is gedaan. Maar wel alleen als de bedrijfsvoering erdoor in gevaar komt. ,,Er moet altijd een hele goede reden zijn. Denk bijvoorbeeld aan een spoedorder van een grote klant of te veel zieke collega’s.”

Reageert je baas niet binnen twee weken na de aanvraag, dan ligt je vakantie in principe vast. Maar ook daarna kan je verlof nog steeds worden ingetrokken, waarschuwt Aantjes. Ook als alles al geboekt is. ,,Ook dan geldt weer: alleen bij gewichtige redenen. Ze moeten echt met een goed verhaal komen en dit op tijd aangeven.”

Annuleringskosten

Blijkt een werknemer echt onmisbaar en hangt de toekomst van het bedrijf ervan af, dan is een werkgever altijd verplicht om eerst het gesprek aan te gaan over de vakantie, zegt Suzanne Meijers, arbeidsrechtadvocaat en auteur van Geen gedoe met personeel. ,,Je kunt het niet zomaar opleggen. Is de werknemer na overleg akkoord, dan mogen er redelijke kosten worden voorgelegd voor het afzeggen van de vakantie, zoals annuleringskosten. Maar die moeten wel allemaal aangetoond worden.”

Werknemers mogen volgens Meijers van de werkgevers verwachten dat ze in elke situatie hun best doen om voor een oplossing te zorgen. Het inhuren van een externe kracht kan voor dit probleem bijvoorbeeld een oplossing zijn. ,,Maar misschien kent alleen de vakantieganger die belangrijke klant door en door en kan een vervanger het niet overnemen. Dan wordt het lastig.”

Meijers raadt aan altijd eerst te proberen er samen uit te komen voor alle dagen worden ingetrokken. ,,Veel mensen met kinderen willen in de schoolvakantie weg, dan moet je dat in alle redelijkheid met elkaar kunnen oplossen. Misschien kun je hen toch een weekje vrij gunnen.”

Het is een kwestie van water bij de wijn proberen te doen, zegt Aantjes. Er zijn genoeg mogelijkheden om toch nog een beetje vakantie te kunnen vieren. ,,Je kunt ook wat korter gaan, of misschien ’s avonds of in de weekenden wat werken. Als je een loyale werknemer bent, voel je je misschien ook niet goed bij toch twee weken weggaan als dat je baas niet uitkomt.”

Recht op recuperatie

Want als het bedrijf in de problemen komt door jouw vakantie, heeft het dan zin om te gaan? Aantjes: ,,Als het bedrijf ophoudt met bestaan omdat jij op vakantie wil, is dat het misschien niet waard. Niemand is daar namelijk bij gebaat.” Ook volgens Meijers heeft het weinig zin om voet bij stuk te houden, het komt de werksfeer vaak niet ten goede. ,,Het zorgt misschien ook wel voor scheve gezichten bij collega’s als jij wel op vakantie gaat en de rest niet.”

Zit er inderdaad niets anders op dan de vakantie te verplaatsen, maak dan wel direct afspraken over het inhalen ervan. Meijers: ,,Dat is wel zo fair. Vakantie heeft namelijk een reden: herstellen van werk.” Het recht op vakantie wordt ook wel recht op recuperatie genoemd. Een ontzettend belangrijk recht, zegt Aantjes. ,,Je moet bij kunnen komen van het werken. Daarom moet je die dagen op kunnen nemen. Maar dat moet je dan niet doen op een moment dat het je werkgever niet uitkomt.”

