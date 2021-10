‘Iedereen heeft het tegenwoordig over succesvol ouder worden’, zegt Willem IJzereef. ‘Je moet op je 85ste de marathon nog lopen, uiteindelijk gezond 103 worden en dan ineens dood vallen.’ Er ligt vrolijk cynisme in zijn stem. Hij is zelf 66, nog niet gestopt met werken. ‘Maar ik ga wel over mijn eigen agenda. Voor tien uur ’s ochtends plan ik geen afspraken in.’ Ik spreek IJzereef omdat-ie als loopbaancoach gespecialiseerd is in het begeleiden van mensen in hun laatste arbeidsfase.

Ik moet bekennen dat ík voor mijn beslissing om te stoppen voornamelijk veel met mezelf en mijn vrouw gesproken heb. Maar het kan dus ook anders. Een kwartiertje surfen op internet leert dat er een hele industrie omheen gebouwd is. Cursussen, thema-weekendjes weg, met culinaire lotgenoten koken in een hotel, met sportieve zestigers over de Veluwe fietsen. En maar praten. Ieder zijn ding.

IJzereef kookt en fietst niet met groepjes mensen, hij praat één op één met ze. Ik was benieuwd wat er zoal langs komt. Zijn klanten zijn vaak mensen die rond hun 60ste in de knel komen met hun werk of tegen hun pensionering aanhikken. Top 5 van hun klachten: 1. Ik heb geen tijd meer voor andere dingen. 2. Stress: last van het heilige ‘moeten’. 3. Geestelijke uitputting. 4. Gezondheidsproblemen. 5. Een partner die al met pensioen is.

Kijk maar eens of u daar bij hoort. Het kan ook heel goed een mix van dingen zijn. Een aantal herken ik wel, al ben ik op die punten een mild geval. En mijn partner gaat pas over 30 jaar met pensioen. ’Als ooit’, zegt ze. Zzp’er, hè. Enfin, IJzereef probeert met zijn gesprekspartners de boel ‘om te draaien’. ‘Ik ben van mezelf een optimist. Mijn benadering is niet: hoelang moet je nog, maar hoe wil jij groeien in deze levensfase.’ En werkt dat? IJzereef: ‘Soms vinden mensen nieuwe energie. Soms blijkt dat ze best wat minder kunnen werken, soms besluiten ze om de boel helemaal om te gooien: een andere baan. Soms start iemand een eigen bedrijfje op, naast zijn werk.’

Laten we eerlijk zijn: niet iedereen heeft zulke opties. Dat zijn we ook eens. Komen we op het echte thema: hoe ga je om met ouder worden? Te veel voor één column. Morgen verder. Gaan we de filosoof Schopenhauer citeren.