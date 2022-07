Merel volgde haar eigen advies op en werd klusvrouw: ‘Wenkbrauwen gaan soms omhoog in bouwmarkt’

Op de werkvloer is Lok-Bank best een bijzondere verschijning, vertelt ze. ,,Ik merk vooral dat ik in een mannenwereld werk, als ik met een aannemer op een klus ben waar ik de enige vrouw ben. Er gaan heel wat grapjes over de vloer. Vooral naar elkaar: ‘Oh, die wil je wel even helpen sjouwen zeker’, roepen ze dan over mij. En nou ben ik zelf niet vies van een schuin grapje, dat helpt wel mee. Ik vind de humor op de werkvloer juist heel grappig!”