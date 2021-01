Mena is projectmanager voor het goede doel: ‘Veel mensen weten niet dat ze al goed bezig zijn’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Mena Leila Kilani (39), projectmanager bij SDG-Nederland.

Wat doe je precies?

,,De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn zeventien doelen om de wereld in 2030 een betere plek te maken. Die doelen variëren van armoede- en ongelijkheidsbestrijding tot aan eerlijk werk. Als projectmanager ondersteun en verbind ik mensen die zich inzetten voor deze doelen. Dus als iemand in Zeeland een mooi project heeft dat bijdraagt aan biodiversiteit en iemand in Friesland ook, dan zorg ik dat zij met elkaar in contact komen.’’

Hoe ziet je dag eruit?

,,Ik begin de dag vaak met het beantwoorden van mails van mensen die vragen hebben. Mensen zijn vaak al goed bezig, zonder dat ze weten dat ze bijdragen aan een betere wereld. Ik help hen daarbij. Daarnaast plan ik evenementen. Zowel online als live. Ik ga dan in gesprek met mensen over de SDG’s en vraag hen hoe ik ze kan helpen. Ook ben ik altijd op zoek naar mensen met mooie ideeën. Die probeer ik nog zichtbaarder te maken.’’

Wat vind je het leukste aan je werk?

,,Dat ik zoveel nieuwe mensen ontmoet. Al die mensen dragen iets bij aan een betere wereld. Dat maakt mij positief over de toekomst. Dat je er niet alleen voorstaat, maar dat we het echt samen doen.’’

En wat vind je minder leuk?

,,Vanwege het coronavirus zijn er geen evenementen, waardoor ik niet meer op pad kan. Nu probeer ik zoveel mogelijk mensen online te bereiken. Het voordeel is dat je mensen uit alle hoeken van Nederland in een Zoomvergadering kunt krijgen. Via Zoom kijk je elkaar net niet aan. Ik mis de non-verbale communicatie. Dat is zo belangrijk. Al scheelt het thuiswerken me wel uren aan reistijd.’’

Is dit iets wat je vroeger altijd al wilde worden?

,,Als kind was ik altijd al bezig met het redden van dieren en het opruimen van plastic. De SDG’s passen dan ook heel goed bij hoe ik in het leven sta. Ik heb nu een manier gevonden om hier de hele week mee bezig te zijn. Het begon eigenlijk als een hobby en dat is uitgegroeid tot een fantastische baan. Ik heb de vrijheid om zelf projecten te verzinnen. Dat is zo fijn.’’

Blijf je dit werk tot aan je pensioen doen?

,,Als het goed is, hebben we in 2030 de doelen bereikt. Maar daarna is er vast nog genoeg te doen. Zoals het doorgeven van informatie aan de nieuwe generatie. Ik ben echt op mijn plek in dit werk. Het voelt als een betaalde hobby. Het nadeel is wel dat ik na werktijd vaak nog bezig ben. Je kan het nooit helemaal uitzetten. Als je op straat loopt of in gesprek bent, komen de doelen vaak aan bod. Het enige wat me afleidt is dansen. Dat maakt echt mijn hoofd leeg.’’

