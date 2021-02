Max (20) stapt in bedrijf zieke vader: ‘Aan ziekenhuisbed besloten hoe we het gingen doen’

Deze theater­tech­ni­ci verloren hun baan en gingen bier brouwen: ‘Onze droom is eigen brouwerij’

21 februari ‘Dryade’ en ‘Feniks’ heten de twee biertjes van de kersverse Nieuwerkerkse brouwerij De Mythe. Bedacht in Nieuwerkerk aan den IJssel, gebrouwen in Amstelveen. ,,Onze droom is ooit een eigen brouwerijtje met proeflokaal in Nieuwerkerk te beginnen.”