Mary (51) begint nieuwe carrière op de vrachtwagen: dit is waarom we haar keihard nodig hebben

Ilse (15) is niet bang voor taboes in haar eerste boek: ‘Je leest nooit dat de hoofdper­soon ongesteld is’

Ze is pas 15, maar haar eerste roman is een feit. En wat voor een. De Montfoortse Ilse van der Ven gaat in haar boek geen onderwerp uit de weg: een eerste verliefdheid, de dood, homoseksualiteit en zelfs ongesteldheid komt aan bod.

13 februari