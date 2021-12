Martine helpt jonge vluchtelingen op school: ‘Mooi dat ik steentje bij kan dragen’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Martine Vermeulen (35) onderwijsassistent bij het Grotius College in Delft.

Wat doe je als onderwijsassistent allemaal?

,,Als onderwijsassistent ben ik op meerdere vlakken inzetbaar. Zo help ik de docent met het voorbereiden van de lessen, leg ik materiaal klaar, ruim ik op en ondersteun ik in de klas. Dat laatste doe ik het meeste. Ik begeleid groepjes en help hen voornamelijk om Nederlands te leren. De leerlingen op onze school zijn vluchtelingen die hiernaartoe zijn gekomen. Ze spreken de taal vaak nog niet en ik help hen daarbij.’’

Wat doe je precies als je de leerlingen ondersteunt?

,,Ik neem de leerlingen in kleine groepjes mee uit de klas zodat ze de volledige aandacht krijgen. We oefenen dan met de uitspraak, technisch lezen en ik help bij het maken van oefeningen. Daarnaast help ik ze met leervaardigheden. Iemand die nog nooit op school heeft gezeten heeft vaak moeite met structuur. Ineens moeten ze de hele dag op hun stoel blijven zitten of een potlood vasthouden.’’

Hoe is het om met leerlingen te werken die net naar Nederland zijn gevlucht?

,,Je merkt dat ze dubbel op zoek zijn naar hun identiteit. Ze zijn puber en net nieuw in Nederland. Ik vind het heel mooi dat ik een steentje kan bijdragen aan hun proces. We zijn een Internationale Schakelklas (ISK), dus ze zijn maar twee jaar bij ons. Maar ze moeten in die korte tijd wel een hoop leren. Het is fantastisch om te zien als dat lukt en ze doorgaan naar een vervolgopleiding.’’

Ze spreken geen of weinig Nederlands. Is dat niet lastig?

,,Het klinkt heel gek, maar je raakt eraan gewend. Een analfabeet die nog nooit naar school is geweest kan mij niet verstaan of een woord lezen. Maar door middel van non-verbale communicatie kan je veel bereiken. Iemand kan aan je gezicht, je gevoelens en emoties zien wat je bedoelt. Naast mijn werk maak ik ook theater, dus ik kan veel uitbeelden. Dat maakt het wel makkelijker. Maar de leerlingen leren ook snel Nederlands. Door het gelijk met ze te spreken, groeien ze heel snel.’’

Hoe ben je begonnen?

,,Dat is eigenlijk wel heel leuk, want ik werk op de school waar ik zelf les heb gehad. Nadat ik hier als leerling klaar was, ben ik de opleiding onderwijsassistent gaan doen. Daarna heb ik nog SPW gedaan en heb ik op een andere school gewerkt. Maar toen ik een vacature op mijn oude school zag, heb ik hier gesolliciteerd en ben ik het geworden.’’

Wat is het leukste aan je werk?

,,Dat je de leerlingen ziet groeien. Ze zitten twee jaar bij ons en stromen dan door. Het is geweldig als ik ze dan een paar jaar later op straat tegenkom en ze perfect Nederlands spreken en hun diploma hebben gehaald. Dat maakt mij altijd erg trots. Ze zijn ook zo dankbaar en blij dat je ze hebt geholpen. Dat is fantastisch.’’

En wat is minder leuk?

,,Een vaatwasser uitruimen of een kopieerapparaat dat weleens vastloopt. Als ondersteuner ben ik flexibel inzetbaar. Ik ben dan niet de beroerdste om de vaat op te ruimen. Thuis vind ik dat niet leuk en op mijn werk ook niet. Maar het hoort er nou eenmaal bij. En boeken tellen. Ook dat is niet mijn hobby.’’

Wil je dit tot aan je pensioen blijven doen?

,,Ik ben onderwijsassistent geworden met een missie: leerlingen helpen die het moeilijk hebben. Iedereen verdient extra ondersteuning. Ik wil zeker tot aan mijn pensioen in het onderwijs blijven werken. Ik voel me hier als een vis in het water en ga elke dag met een big smile naar mijn werk. Als ondersteuner maak je het verschil voor zowel docent als leerling. Maar ik zou wel door willen groeien in mijn werk. Dat lijkt me heel leuk.’’

