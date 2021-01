Martin en Kirsten kochten van hun spaargeld een waterontharder van 2500 euro

Baan kwijt door corona Tom (53): ‘Dat ik eruit moest, had ik echt niet zien aankomen’

30 december Het ene na het andere bedrijf maakt bekend mensen te moeten ontslaan. Reden: corona. Er zijn minder vluchten, minder treinreizen, minder vakanties, minder festivals, en ga zo nog maar even door. Tom Verbeek (53) uit Haaksbergen was manager verkoop bij een bedrijf gespecialiseerd in hang- en sluitwerk. Zijn ontslag in mei viel Tom Verbeek (53) koud op zijn dak. Maar je moet wel verder, benadrukt hij. ,,Natuurlijk heb ik gerouwd, maar ik vroeg me ook snel af: wat ga ik nu doen?’’