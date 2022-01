Marieke (37) versleet tien werkgevers in 15 jaar tijd: ‘Ik ga weg als ik het niet leuk vind’

Nieuwe Europese wetgeving schiet hopeloos tekort: 'Vrouwen hebben lang genoeg gewacht’

Nieuwe Europese wetgeving, bedoeld om beter zicht te krijgen op de loonkloof tussen man en vrouw, is zo beperkt dat twee derde van de Europese werknemers er buiten valt. In Nederland, aldus vakbondskoepel Etuc, is dat iets mínder dan twee derde.

17 januari