Makkelijk geld verdienen als makelaar? ‘Die mensen stoppen er weinig moeite en energie in’

Nog nooit waren er zoveel makelaars actief in Nederland als nu. Sinds de explosieve groei van de woningmarkt weten ook ‘gelukszoekers’ hun weg te vinden naar de makelaardij. Maar snel geld verdienen met de verkoop van huizen gaat niet zomaar, zegt makelaar Lindy Hendriks (29) van makelaarskantoor Gusto Casa in Utrecht.

Cijfers laten zien dat er sprake is van een grote stijging van het aantal makelaars. Afgelopen jaar schreven zich 695 nieuwe makelaars in, blijkt uit een analyse van dataspecialist Bolddata. In totaal zijn er meer dan 11.000 makelaars actief in Nederland, aldus de organisatie.

Uit recente cijfers van de Kamer van Koophandel blijkt dat het aantal nog hoger ligt. Sinds 2016 zijn er bijna 3000 makelaarskantoren bij gekomen in Nederland, een toename van ruim 20 procent. De teller staat inmiddels op 16.395 kantoren. Bij een vestiging kunnen ook meerdere makelaars actief zijn, zegt de KVK.

De NVM, de grootste ledenorganisatie van makelaars, taxateurs en vastgoeddeskundigen, bevestigt het beeld. ,,We zien ons ledenaantal ook nog steeds groeien. We tikken inmiddels bijna de 4500 leden aan”, zegt woordvoerder Marc van der Lee. Makelaars die lid zijn van de NVM moeten aan strenge opleidings- en kwaliteitseisen voldoen, waardoor NVM-makelaars als deskundig en betrouwbaar worden gezien.

Van der Lee vraagt zich af of al de nieuwe makelaars wel gecertificeerd zijn of dat het om ‘vrije jongens’ gaat. ,,Het zou kunnen dat er gelukszoekers starten die mee willen surfen op de hoge prijsgolven in de woningmarkt. Of dat blijvers zijn, is de vraag.”

Gecertificeerde makelaar

Makelaar worden is relatief makkelijk, omdat het geen beschermd beroep is. Iedereen die dat wil, mag zich makelaar noemen en een kantoor openen. Ook zonder eerdere ervaring of een relevante opleiding.

Het is Lindy Hendriks (29), een gecertificeerde makelaar, een doorn in het oog. Om haar certificering te verdienen, heeft ze een opleiding op hbo-niveau voltooid en extra examens moeten afleggen. Om haar certificering te behouden, moet ze zich drie keer per jaar laten bijscholen. ,,Laatst moesten we opnieuw examen doen voor onze titel als taxateur, omdat er iets veranderde in de regelgeving. Dat betekende vier volle cursusdagen en 80 uur aan zelfstudie naast ons reguliere werk.”

Wil je gecertificeerd taxateur worden, dan moet je de stad waarin je verkoopt op je duimpje kennen, legt Hendriks uit. ,,NVM-taxateurs moeten alle panden uit het hoofd kunnen taxeren tijdens de vaktest. Een VBO- of Vastgoedpro-taxateur hoeft dat niet. Wat wij moeten doen is een stuk lastiger. Dat hebben mensen niet altijd door”, zegt Hendriks.

Makelaar Lindy Hendriks van makelaarskantoor Gusto Casa in Utrecht.

Makelaarsvereniging NVM hoopt dat makelaar een beschermde titel wordt. Met bijbehorend tuchtrecht, dat ervoor zorgt dat makelaars zich aan gedragsregels van hun beroep moeten houden. ,,Dat komt de kwaliteit en betrouwbaarheid van een professionele dienstverlening ten goede. Juist ook in deze krappe markt waarin een aankoop- en verkoopmakelaar een duidelijke toegevoegde waarde hebben”, zegt Van der Lee.

Niet puur voor geld

Hendriks vindt het frustrerend dat mensen - en ook veel van haar vrienden - denken dat het makkelijk grof geld verdienen is als makelaar. ,,Er zijn mensen die veel geld binnenhalen, maar zij stoppen er weinig moeite en energie in. Ze werken met geautomatiseerde processen, organiseren een paar inloopochtenden, laten mensen bieden volgens een inschrijving met een deadline en kiezen vervolgens het hoogste bod of het bod met de minste voorwaarden.”

Ze betwijfelt of dat een goede strategie is op de lange termijn. ,,Zodra de markt weer inzakt, verdwijnen de gelukszoekers weer. Tijdens de crisis in 2012 liepen veel makelaarskantoren ook ineens niet meer. Alleen de creatieve makelaars die extra moeite doen, bleven bestaan. Dat krijg je straks ook weer, denk ik.”

Quote Tijdens de crisis in 2012 liepen veel makelaars­kan­to­ren ook ineens niet meer. Alleen de creatieve makelaars die extra moeite doen, bleven bestaan Makelaar Lindy Hendriks

Goede makelaars doen het niet puur voor het geld, zegt Hendriks. ,,Verkopers wilden laatst direct akkoord gaan met het openingsvoorstel van een jong stel. Maar dat stel bood 10.000 euro minder dan het hoogste bod.” Hoewel er sprake was van een vaste courtage en Hendriks er niet meer op zou verdienen, deed ze extra haar best om de beste deal voor haar klanten te krijgen. ,,Ik heb de verkopers gevraagd wat ze met dat bedrag zouden doen als ze het belastingvrij zouden winnen: een familielid helpen met een nieuwe badkamer.’’

Daarna vertelde Hendriks de aankoopmakelaar van het stel dat ze een hoge gunfactor hadden, maar niet het hoogste bod. ,,We gaven vervolgens beide partijen nog een kans om een eindvoorstel in te leveren. Gelukkig verhoogde alleen het jonge stel het bod. Als ik een makelaar was geweest die snel geld wilde verdienen, had ik direct aangestuurd op het hoogste bod. Dat scheelt me veel tijd en moeite. Maar dat vind ik ethisch niet verantwoord. Ik weet dat ik echt het verschil kan maken voor mensen en dat maakt het vak ook zo mooi.”

Niet zielig

Vanuit die gedachte belt Hendriks mensen ook na van wie ze een bod had verwacht en er geen bieding binnenkomt, zodat iedereen een kans krijgt. ,,Ik heb verschillende petten op: ik ben een keiharde verkoper, marketeer, een bouwkundige, maar ook een psycholoog. Ik heb regelmatig huilende mensen aan de lijn die maar geen huis kunnen vinden. Of verkopers die drie updates per dag willen en je ‘s avonds laat nog bellen.”

Daar zitten regelmatig vervelende telefoontjes tussen, zegt Hendriks. ,,Je wordt vaak voor van alles uitgemaakt over de telefoon. Ik snap de frustratie van mensen, vooral als je voor het eerst een huis wilt kopen op deze markt. Maar het is bizar wat ze dan allemaal naar je hoofd slingeren.”

Door de hoge werkdruk, de hectiek én mondige klanten lopen veel makelaars over van de stress. ,,We werken keihard, van ‘s ochtends vroeg tot 's avonds laat en in het weekend. Maar we zijn niet zielig, de meeste makelaars houden ontzettend van hun werk.’’

