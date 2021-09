Maatje 46 leidde tot dit Utrechtse sneakerbedrijf dat nu een miljoenenpubliek trekt

Vergader­tij­ger John Beentjes is veranderd in een natuurman: ‘Ik had helemaal niets met de natuur’

11 augustus John Beentjes (68) uit Den Haag had helemaal niets met de natuur. Hij keek liever naar autoraces. Nu is hij de voorzitter van de Stichting Natuurtuin Wilhelminapark in Rijswijk. ,,Ik had echt nooit kunnen bedenken, dat ik hierin een nieuwe passie zou ontdekken.”