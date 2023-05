Maak je je vaak druk over klein financieel leed? Verminder je zorgen met een ‘gedoepotje’

Zorgen om zomervakan­tie: nu al vakantie­krach­ten gezocht en roosters aangepast

De zomervakantie werpt op de arbeidsmarkt zijn schaduw vooruit. Organisaties nemen al een voorschot op het tekort aan personeel en passen roosters aan - zo wordt in de regio rond Nijmegen het ophalen van afval in de zomer beperkt - en de werving van vakantiehulpen is al volop gaande.