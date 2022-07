Maak deze fout niet als je iemands lichaamstaal probeert te lezen

Een goede verstandhouding met collega’s, leidinggevenden of klanten maakt je werkdag niet alleen plezieriger, maar zorgt er ook voor dat je meer gedaan krijgt. Mirjam Wiersma, auteur van twee boeken over zakelijk flirten, vertelt hoe je jezelf op de kaart zet en mooie relaties opbouwt met anderen. Deze keer: lichaamstaal lezen.

Lichaamstaal is een belangrijk onderdeel van hoe we met elkaar communiceren, maar in mijn workshops zie ik dat een klein deel van de deelnemers opvallende lichaamstaal daadwerkelijk weet te spotten. Als iemand bijvoorbeeld het woord ‘nee’ zegt, maar ‘ja’ knikt, dan kun je kiezen wat je zwaarder laat wegen, de lichaamstaal of het gesproken woord. Dat laatste is makkelijker te manipuleren, dus ik zou afgaan op het eerste.

Zeg ik dan dat iemand die ja schudt en nee zegt, liegt? Zo ongenuanceerd oordelen is geen goed idee. Het hoeft niet meteen liegen te betekenen. Er kan bijvoorbeeld een contrast zijn tussen hoe iemand denkt en hoe iemand kiest de boodschap te formuleren om de ander niet van streek of boos te maken.

Soms denken we te weten wat lichaamstaal betekent, maar is dat ook altijd zo? Ik bloos makkelijk en dat overkwam me eens toen me rechtstreeks werd gevraagd of ik geld had weggenomen. Ha, duidelijk, betrapt, denk je misschien op basis van mijn rode wangen. Maar ik had het helemaal niet gedaan. Het feit dat ik werd verdacht en daarbij doordringend aan werd gekeken gaf me zo’n oncomfortabel gevoel dat ik direct begon te blozen.

Of soms denk je snel iets in te schatten en blijk je een vertekende conclusie te trekken. Neem deze commercial van een Amerikaanse hypotheekverstrekker. We zijn in een vliegtuig. Het is donker, en plotseling gaat het licht aan. Een vrouw zit op schoot bij een man en kijkt betrapt. Haar strakke kokerrok is omhoog geschoven. Deze invuloefening lukt wel toch, ze waren vast stiekem aan het flikflooien?

In dit geval was de vrouw op weg naar het toilet, ze worstelde zich net moeizaam haar stoelenrij uit toen er turbulentie kwam en ze per ongeluk op de stoel viel van de man die ze probeerde te passeren. Ze schrok en op dat moment ging het licht aan...

Zoeken naar meerdere signalen

Kijk in gesprek met de ander dus heel goed en richt je niet op slechts een lichaamstaalsignaal, maar zoek naar meerdere. Pik er niet een moment uit, maar neem wat langer de tijd voordat je voorzichtige conclusies trekt. Lichaamstaal geeft je vooral veel extra informatie en die kun je gebruiken om verbinding te maken met de ander. Je kunt beter reageren op wat de ander zegt omdat je meer informatie hebt. En aandacht voor de ander, dat is cruciaal in het (zakelijk) flirten.

Beter worden in lichaamstaal kan door te oefenen. Kies eens een werkplek met uitzicht op veel collega’s: wat zie je aan lichaamstaal? Of kijk een film en benoem voor jezelf eens de lichaamstaal. En hoe weet je dan wat de lichaamstaal die je ziet betekent? Lichaamstaal is de eerste taal die we leren, voordat we leren spreken. Van veel gebaren weet je vast wel wat ze betekenen. Kom je lichaamstaal tegen die je echt niet kunt duiden? Doe dan de gebaren na. Dat ziet er midden in de kantoortuin niet zo professioneel uit, maar er is altijd het toilet. Doe de deur op slot en kopieer het gebaar of de houding. Grappig genoeg voel je dan heel vaak wat het betekent.

