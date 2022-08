Lissy en Pascal hebben niet één, maar twee banen: ‘Mensen verklaren me voor gek’

Hoewel in Nederland relatief veel mensen neigen naar een parttime baan in plaats van fulltime en waar sommigen al een burn-out krijgen bij alleen al de gedachte aan twee banen, maken De Vos en Cornelissen lange werkweken van geregeld meer dan veertig uur. Toch worden ze hier blijer van. Arbeids- en gezondheidspsycholoog Oscar Breetveld glimlacht als hij de verhalen van deze mensen hoort. ,,Eigenlijk is het supergezond wat ze doen.”

In zijn praktijken in Den Haag en Heemstede ziet hij vaak mensen met een burn-out of een bore-out, ontstaan doordat ze zich maar met één ding bezighouden. ,,Hier kunnen ze dan vaak niet al hun passie in steken of halen er niet genoeg voldoening uit.” Hij legt de verschillende processen kort uit: ,,Bij een burn-out ga je eigenlijk te lang en te vaak door met werken. Ook met werk waar je gewoon gelukkig van wordt. Je blijft je inzetten, zonder genoeg voor jezelf te doen. Je bent alleen met werk bezig.’’

Met een bore-out haken werknemers juist af, omdat ze niet gelukkig zijn. ,,Dan is het werk zo eentonig dat ze minder aanwezig zijn op het werk.” Volgens Breetveld moeten mensen juist blijven spelen en zichzelf uitdagen, ook in hun werk. Als ze die afwisseling kunnen vinden door twee banen te hebben, is dat juist goed.

Op zoek naar wat de wereld nodig heeft

Breetveld gebruikt in zijn praktijk vaak het populaire Japanse concept ‘ikigai’: ,,Los vertaald, betekent het ‘de reden van het bestaan’. Alles komt hierin samen. Niet alleen systemen die we kennen uit de positieve psychologie of hoe de hersenen met elkaar samenwerken. Maar juist ook hoe je als mens meer gebalanceerd kan leven. Als je op zoek gaat naar je ikigai, dan ga je op zoek naar je passie, naar wat de wereld nodig heeft en wat jij specifiek kan bieden.”

Ook onderzoek je of je van deze passie gelukkig wordt én of je er geld mee kan verdienen. ,,Als je je ikigai vindt, kom je in een soort spelende modus. Daar waar je creativiteit wordt uitgedaagd, waar je oplossingen kunt zoeken en jezelf nuttig voelt in je werk. Door de balans tussen passie en werk te vinden, word je een gelukkiger mens en volgens mij is dat precies wat De Vos en Cornelissen doen.”

Toch stelt Breetveld dat twee banen tegelijkertijd niet voor iedereen is weggelegd. ,,Niet iedereen kan zijn passie vinden in werk. Maar het is wel goed om als mens een passie te hebben. In je werk of daarnaast. Het is het perfecte medicijn tegen een burn-out, bore-out of andere verveling.”

‘Gemekker van de geiten een verademing na een week lang bellen’ Lissy Cornelissen (23) uit Herveld is telefoniste en geitenmelkster

,,Iets wat ik echt niet kan is stilzitten. Drie keer raden wat je de hele dag doet als telefoniste? Je zit letterlijk de hele dag stil en dat voor 32 uur in de week. Het werk is verder leuk hoor. Het is afwisselend, ik heb iedere dag andere mensen aan de lijn.”

,,Ik heb echter een opleiding dierenverzorging gedaan. Hier kwam ik in aanraking met het vak geitenmelker. Ik heb dat al eens zes dagen in de week gedaan. Dat was echter heftig, omdat je dan elke dag rond 04.00 uur je bed uit moest om vervolgens steeds een dagdeel te draaien in de stal. Ik koos daarom voor een kantoorbaan en heb ook veel uren schoongemaakt daarnaast. Maar nu kwam laatst de kans voorbij om in ieder geval weer één dag in de week geiten te melken. En dat kon ik toch niet laten schieten.” ,,Het is heerlijk om die ene dag zes uur lang met 3000 geiten bezig te zijn. Persoonlijk vind ik het gemekker van die beesten een verademing. Zeker na een week lang telefoongesprekken voeren. Je hoeft dan zelf ook even een dag niks te zeggen. Ik zie het ook als goede lichaamsbeweging, want je bent de hele dag in de weer. Mensen verklaren me voor gek, maar ik vind het een erg fijne afwisseling van mijn kantoorbaan. Het stil zitten zou me anders echt opbreken. Daarnaast vind ik het fijn dat ik toch nog iets doe met mijn opleiding. Het blijft toch je passie, die dieren.”

Volledig scherm Pascal is zorgcoördinator en fietsenmaker. © Koen Verheijden

‘Goede afwisseling van schermwerk en met je handen bezig zijn’ Pascal de Vos (37) uit Huissen is zorgcoördinator en fietsenmaker

,,Ik werk al zo’n 13 jaar in de thuiszorg in en rond Arnhem. Daar ben ik gewoon begonnen in de schoonmaak en van daaruit ben ik doorgegroeid tot coördinator. Ik heb management gestudeerd, maar op een gegeven moment wilde ik meer. Ik vond het lastig om genoeg voldoening uit mijn werk als zorgcoördinator te halen. Het werd eentonig.”

,,In deze periode van twijfel, zag ik toevallig een oproepje op Facebook. Diegene zocht iemand ‘die een bandje kon plakken’. Nou, dat kan ik wel. Ik sleutel al mijn hele leven aan fietsen. Dat vond ik vroeger al leuk. En hoewel dat oproepje als een grapje voelde, ben ik dat toch gaan doorzetten.” ,,Het is inmiddels 3,5 jaar geleden dat ik naast mijn werk als zorgcoördinator ook mijn eigen bedrijf als fietsenmaker heb opgezet, en een bus heb gekocht waarmee ik langs mensen kan. Ik ben nu 30 uur in de week fietsenmaker, heb zo’n duizend vaste klanten. Hiernaast ben ik dus ook nog 28 uur in de week zorgcoördinator.” ,,Op deze manier vind ik het allebei leuk om te doen. De zorg, omdat het een vast team is waarmee je makkelijk werkt en waarmee je mensen toch een fijne dienst verschaft. En het fietsen maken omdat je er mensen op de korte termijn echt mee helpt. Het is allebei erg dankbaar werk en een goede afwisseling van schermwerk en met je handen bezig zijn.”

