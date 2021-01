Kirsten en Martin: ‘Als jij mij toen al kende, had je dat dwangbevel nooit gehad’

Hun volwassen zonen eten nog steeds vijf dagen per week mee: ‘Het zijn flinke eters’

11 januari In deze rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en Geluk. Wilma houdt van de natuur en wandelt veel. Ze zou graag een elektrische fiets willen, maar daar is Cees op tegen. ,,Alle vrouwen vallen met zo’n ding.’’