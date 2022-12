Kerstpakket ingezet in strijd om personeel: ‘Als je dit jaar niks krijgt van je baas, heeft-ie een hard hoofd’

Privédetec­ti­ve Jan-Paul (27) volgt mensen stiekem: ‘Vreemdgan­gers betrappen vind ik niet leuk’

Waar het werk van privédetectives in films vaak geromantiseerd wordt, is dat in het ‘echie’ wel anders. Hagenaar Jan-Paul Kreukniet (27) zit vooral uren in zijn auto te wachten. Hij heeft zelfs een urinoir in zijn auto liggen, want voor een plasje kan hij niet even naar de wc als hij een frauderende werknemer op heterdaad moet betrappen. ‘In het begin ben je haast paranoia, bang dat iedereen je doorheeft.’

