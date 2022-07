Justin is pannenkoekenbakker in de Efteling: ‘Op een rustige dag verkopen we er zo’n 600 tot 1000’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Justin van Assouw (32) is zelfstandig werkend kok in pannenkoekenrestaurant Polles Keuken in de Efteling.

Hoe is het om iedere dag met pannenkoeken bezig te zijn?

„Leuk! Ik vind het een uitdaging om wat anders te bedenken dan de klassieke spekkaaspannenkoek, al wordt die wel het meest verkocht. Ik kan heel veel creativiteit kwijt in het bedenken van pannenkoekrecepten want geen één ingrediënt is voor mij taboe. Soms maak ik complete maaltijden en gooi dat op een pannenkoek. Zo hebben we op dit moment een pannenkoek met ingebakken courgette met daarop portobello, tomatentapenade en vegan mozzarella.

Ik hoor vaak dat de pannenkoeken die ik maak apart zijn maar wel erg lekker. En ik verzin niet zomaar wat, hoor. Ik laat mijn collega’s eerst proeven van tevoren.”

Hoe ziet je gemiddelde werkdag eruit?

„Ik werk 38 uur per week in restaurant Polles Keuken in de Efteling als zelfstandig werkend kok. Naast dat ik kok ben, bedenk ik dus ook de recepten voor de pannenkoeken en stuur ik het team aan. Tussen 08.30 en 09.00 uur beginnen we met de voorbereidingen en om 10.45 uur gaat de keuken open en bakken we de eerste pannenkoeken. Op een rustige dag verkopen we zo’n 600 tot 1000 pannenkoeken. Het record staat op 1734: toen was het echt heel druk.”

Hoe is het om in de Efteling te werken?

„Voor veel gasten is naar de Efteling komen heel bijzonder, dat is leuk om te zien en te horen. Als collega’s zeggen we allemaal hoi tegen elkaar en gaan we samen naar feestjes. We hebben zelfs een Efteling-voetbalteam. De directie vraagt regelmatig hoe het met me gaat en ze helpen zelfs mee op drukke dagen of komen ijsjes uitdelen.

Ook kan je als medewerker cursussen volgen om je op allerlei gebieden te ontwikkelen. Je leert bijvoorbeeld om de gasten echt een ‘betoveridee’ te geven. We willen iedere gast naar huis laten gaan met het idee dat ze iets hebben meegemaakt dat ze nergens anders hebben ervaren. De Efteling geeft voorbeelden, maar het is wel de bedoeling dat je er je eigen draai aan geeft.”

En hoe geef jij gasten dat ‘betoveridee’?

„Omdat we een open keuken hebben is het heel makkelijk om gasten een kijkje in de keuken te geven. Dat doe ik dan ook graag. Op rustige dagen laat ik kindjes een eigen pannenkoek maken met een mooie houten pollepel en maak ik een praatje met de gasten. Ik vind het ook leuk om pannenkoeken in de vorm van een hartje te maken voor kinderen. Ik probeer niet alles ‘snel-snel’ te doen: elke pannenkoek op tafel moet van dezelfde kwaliteit zijn. De keuken sluit officieel om 18.15 uur, maar als mensen nog rustig zitten te eten gaan we gerust een uurtje door. Bezoekers willen het maximale uit hun dag halen, dus ik vind dat we ons best moeten doen om hen een leuke tijd te bezorgen.”

Zie jij jezelf hier tot je 67ste werken?

„Ja, ik zou hier echt wel tot aan mijn pensioen willen werken. Ik heb de koksopleiding gedaan aan De Rooi Pannen in Tilburg, dus ik wist altijd al dat ik kok wilde worden. Toen mijn zus, die ook in de Efteling werkt, zag dat deze functie vrijkwam zei ze: dit is precies wat jij zoekt. En dat klopte. Ik zocht een baan waar ik niet alleen kok ben maar ook een leidinggevende functie heb.

Ik vind het belangrijk om persoonlijke gesprekken te voeren met collega’s als het even niet zo lekker gaat omdat iedereen dan met een open uitstraling aan het werk gaat. Een grapje hier en daar moet kunnen en ik stimuleer het team altijd om een extra stapje bij te zetten. Ik ga iedere dag met plezier naar mijn werk. Als ik verhalen hoor van familie en vrienden over hun werk denk ik altijd: ik heb de beste baan van allemaal.”

