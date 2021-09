Jurre (10) runt nu al eigen bloemenhandel: ‘Ze keken wel verbaasd toen ik de KvK binnenstapte’

Dit bedrijf begon 4 jaar geleden op een zolderka­mer en wil over vijf jaar grootste werkgever van het land zijn

5 september Reizen boeken via een app is al jaren kinderspel. Via Maqqie is het zoeken, vinden én vastleggen van een nieuwe baan hetzelfde. Het piepjonge bedrijf van oprichter Pieter Jacob Leenman (35) uit Nieuw-Lekkerland en directeur Martijn den Besten (31) uit Hardinxveld-Giessendam groeide vorig jaar met 500 procent en stevent dit jaar af op een nieuwe vervijfvoudiging. ,,Over vijf jaar willen we de grootste werkgever van Nederland zijn.’’