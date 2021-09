Jurre (10) heeft al een eigen bloemenwinkel: ‘Stom dat de Belastingdienst zo veel van mijn winst wil hebben’

Lotte (19) kreeg epilepsie en geheugen­ver­lies na HPV-vaccinatie: ‘Dit accepteren was lange tijd moeilijk’

20 september Lotte van Holstein (19) was een fitte meid, totdat ze werd ingeënt met de HPV-vaccinatie. Vier jaar later kan ze nog niet zonder een infuuskuur met eiwitten. ,,Die acceptatie was moeilijk.”