Jolanda is lactatiekundige: ‘Uitdaging om met tips en tricks de borstvoeding tóch te laten slagen’

Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Jolanda Volkers (45) is lactatiekundige IBCLC.

Wat doe je precies?

,,Als internationaal gecertificeerd lactatiekundige ben ik deskundige op het gebied van borstvoeding. Ik help moeders met problemen rondom het voeden van hun kindje. Ook geef ik algemeen advies en tips over borstvoeding en alles wat daarbij komt kijken.”

Hoe ziet je dag eruit?

,,Van maandag tot vrijdag heb ik iedere ochtend een telefonisch spreekuur. Cliënten, kraamverzorgenden, verpleegkundigen en artsen bellen met vragen. Vaak kan ik telefonisch begeleiding geven, meestal vloeien daar ook consulten uit voort. Dan ga ik ’s middags bij gezinnen langs. Soms geef ik in de avond nog een webinar over borstvoeding voor zwangeren.”

Welke klachten komen het meest voor?

,,Pijnklachten en melkproductie die niet op gang komt of een baby die niet aankomt in gewicht.’’

Spreek je ook met de partners?

,,Zeker. Partners zijn een grote steun tijdens de borstvoedingsperiode. Als ik een partner aan de telefoon heb, dan krijg ik vaak een heel duidelijk beeld van de situatie. Ze zijn toch wat praktischer, moeder is vaak wat emotioneler – wat overigens totaal begrijpelijk is.’’

Hoe ben je in dit vak terecht gekomen?

,,26 jaar geleden ben ik als kraamverzorgende begonnen. Toen kreeg ik in 2006 de mogelijkheid om de opleiding tot lactatiekundige te volgen. Dat wilde ik super graag, omdat het een hele mooie aanvulling is op mijn werkzaamheden. Ik heb ontzettend veel bijgeleerd.”

En, bevalt het?

,,Ja, mijn werk is heel afwisselend, zowel inhoudelijk als qua locatie. Ik kom op allerlei plekken. En het werk blijft uitdagend. Je weet nooit wat er achter een telefoontje zit. Het is heel dankbaar werk om het borstvoedingstraject te begeleiden.”

Wat is je echt bijgebleven?

,,Succesverhalen blijven me natuurlijk bij. Onlangs sprak ik een moeder die er tegenop zag om borstvoeding te combineren met werk. Maar de borstvoeding ging goed en ze stelde het afbouwen steeds uit. Laatst kwam ik haar - een jaar later - tegen. Ze zei: ‘Ik voed nog steeds’. Dat vind ik mooie berichten.”

Wat vind je uitdagend?

,,Ik spreek ouders die borstvoeding echt niet meer zien zitten. Dan ga ik de uitdaging aan om met allerlei tips en tricks de borstvoeding tóch te laten slagen. Als dat lukt, is het onwijs mooi. Maar stoppen met borstvoeding is ook zeker een keus. Ik ben er voor om moeders tijdens het traject te begeleiden. Ongeacht wat de uitkomst is.”

Quote Nu zie ik ook vaker dat mensen nog nooit in aanraking zijn gekomen met borstvoe­ding. Daardoor is het soms spannend en onbekend

Wat adviseer je bij twijfel over het geven van borstvoeding?

,,Ik zeg altijd: bij twijfel altijd proberen! Ik ben pro borstvoeding, maar respecteer zeker de keuze voor andere manieren van voeden. Met goede voorlichting kunnen ouders heel goed zelf een beslissing maken. De beste voeding wordt nog steeds met liefde gegeven.’’

Is een verschil met ‘vroeger’?

,,Vroeger hadden we grote gezinnen en zag je je moeder ook nog borstvoeding geven aan broertjes of zusjes. Nu zie ik ook vaker dat mensen nog nooit in aanraking zijn gekomen met borstvoeding of zelfs een baby. Daardoor is borstvoeding soms spannend en onbekend.”

Welke skills zijn belangrijk voor dit werk?

,,Je moet informatie goed kunnen overbrengen. Daarnaast is het belangrijk om per situatie te kijken wat past. Op hetzelfde probleem geef ik niet altijd hetzelfde advies. We hebben veel kennis uit de wetenschap, maar dat kun je niet een-op-een overnemen. Je hebt wel te maken met mensen.”

Hoe is de balans werk-privé?

,,Dat is goed te doen. De consulten komen wel onverwachts, maar dat is vaak ook goed te plannen.”

Blijf je dit doen tot aan je pensioen?

,,Ik vind alles leuk aan mijn werk. Het blijft uitdagend, afwisselend en het is keer op keer dankbaar. Dus ja, ik zie het wel gebeuren dat ik tot mijn pensioen dit werk blijf doen.”

