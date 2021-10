Joke begon vijftig jaar geleden bij deze kledingwinkel en denkt nog niet aan stoppen: ‘Het is voorbij gevlógen’

Tot ze in 1971 als veertienjarig scholiere op stage moest bij Bahlmann Mode, had Joke van Randwijk (64) nog nooit van die haast iconische modezaak aan de Dordtse Voorstraat gehoord. ,,Ik zat destijds in de verkoopklas van de Huishoudschool en mijn meester, meester Van Leeuwen, vond dat wel iets voor mij. Maar ik had geen idee wat het voor winkel was, je had daar zelf ook geen zeggenschap in. Je kreeg gewoon een stageplaats toegewezen. Zo ging dat toen. ‘Waar is dat eigenlijk?’ vroeg ik thuis aan mijn moeder.’’