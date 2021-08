Johan werkt als visgids: ‘Twee keer ontslagen omdat ik stiekem zat te vissen’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Johan Struwe (48), professioneel visgids in de Biesbosch en Veluwerandmeren.

Wat doe je precies?

,,Als visgids neem ik mensen mee op een snelle boot om met hen te vissen op snoekbaars, baars en snoek. Ik zorg voor alle materialen, leg alles uit en geef visgarantie. Dus als ze met mij meegaan vangen ze altijd vis. Het is een Amerikaans concept. Daar is de vissport een miljardenbusiness en is zo’n gids een bekend fenomeen.’’

Hoe ben je begonnen?

,,Al sinds mijn vierde vis ik heel fanatiek. Dat is altijd gebleven ondanks andere bezigheden, zoals studie of relaties. Ik ben zelfs zo fanatiek dat ik twee keer ben ontslagen, omdat ik stiekem aan het vissen was. Tijdens mijn laatste baan had ik een verkoopfunctie en ervoer ik zoveel stress dat ik besloot om voor mezelf te beginnen. Ik zag dat hobbygidsen regelmatig volzaten, dus ik zag hier wel markt in. En dat gaat al vijf jaar hartstikke goed.’’

Hoe ziet je werkdag eruit?

,,Als mensen een dagje met me meegaan spreek ik om 08.00 uur af. Ik zorg dat daarvoor alles geregeld is. Van een visvergunning tot aan warmte- en regenkleding en hengels. Het enige wat ze mee hoeven te nemen is wat te eten en te drinken. Vervolgens varen we met 70 kilometer per uur naar een stek toe. Daar geef ik uitleg en begeleid ik ze met vissen. Ik zorg dat de mensen een grote vis vangen. Rond 16.00 uur zijn we weer terug. Als ik geen afspraken heb beantwoord ik mails en houd ik de website en social media bij.’’

Door corona gingen veel meer mensen vissen. Heb je dat gemerkt?

,,De aanloop was echt gigantisch. Ik kreeg ineens ook veel berichten van mensen die nog nooit hadden gevist. Meestal heb ik vooral fanatieke vissers aan boord. Dankzij corona heb ik er een nieuwe doelgroep bij en bied ik nu twee arrangementen aan: een voor de gevorderde vissers en een voor beginners. Dat zorgt voor een compleet andere dynamiek en die afwisseling is erg prettig.’’

Wat maakt je werk zo leuk?

,,Dat is enerzijds het contact met de verschillende mensen en anderzijds dat ik buiten in de natuur werk. Ook vind ik het bepalen van een strategie om een vis te vangen leuk. Het is net een puzzel. Je moet rekening houden met de wind, maar ook met hoe hoog het water staat. Daarnaast is het erg prettig dat ik als ondernemer vrij kan nemen wanneer ik wil. Ik hoef geen toestemming meer te vragen. Dat voelt goed.’’

En wat bevalt je minder?

,,Dat je weerafhankelijk bent. Als het drie weken regent, verdien ik geen geld. Daarnaast mag je in april en mei hier in Nederland niet vissen vanwege de paaitijd. Dan moet ik ineens andere dingen verzinnen om de rekeningen te betalen. Daarom ben ik van plan om de boot mee te nemen naar Zweden, zodat ik daar in het voorjaar mensen op mee kan nemen. Daarover ben ik nu druk in gesprek om alles te regelen.’’

Wat moet je in huis hebben om een goede visgids te zijn?

,,Je moet goed met mensen kunnen omgaan en echt een gastheer zijn. Het is belangrijker dat je de mensen een leuke tijd kan geven dan dat je goed kan vissen. Je bent als visgids een soort touroperator. Daarnaast moet je over de nodige waterkennis beschikken. Je moet weten hoe de onderwaterwereld eruitziet. Ook moet je je spullen op orde hebben. Dus een goede boot en hengels.’’

Zou je dit tot aan je pensioen willen blijven doen?

,,Ik wil zeker met vissen bezig blijven. Dat ligt me echt na aan het hart. Ik heb geluk dat mijn pensioen financieel gezien al is geregeld. Het kapitaal is er. Maar ik heb nog wel meerdere toekomstplannen. Zo zou ik graag consultancywerk doen voor vismerken. Dan ben ik niet meer alleen afhankelijk van boekingen. Op die manier zou ik ook meer tijd hebben om zelf te vissen en om aan wedstrijden mee te doen. Dat doe ik het allerliefste.’’

