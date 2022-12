Jeffrey (33) maakt zelflerende algoritmes: ‘Systeem kan zien of cellen kwaadaardig zijn of niet’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Jeffrey Hagen (33) is machine learning engineer bij ML6 in Amsterdam.

Wat doet een machine learning engineer precies?

,,We creëren zelflerende algoritmes. Op basis van de data die je als engineer aanvoert, leert een systeem voorspellingen doen. Je moet het zien dat een systeem veel voorbeelden heeft gezien van katten en honden. Het algoritme kan dan bij een volgende plaatje vervolgens voorspellen of het een hond of een kat is.”

Moet je vaak uitleggen wat je doet?

,,Ja, mensen hebben niet altijd een idee bij dit beroep. Terwijl je er als consument toch vaak mee te maken krijgt in het dagelijks leven. Een chatbot op een website heeft ook een zelflerend algoritme. Net als aanbevelingen die je via Google krijgt voor webshops. Of je bankapp die voorspelt welke afschrijvingen er nog aan komen en hoeveel je aan welke categorie uitgeeft per maand. Dat doet hij ook door te leren van data.

We hebben veel verschillende soorten klanten bij ML6. Zo houden we ons bijvoorbeeld ook met teksten voor mediabedrijven bezig en ontwikkelen een systeem dat aan de hand van keywords kan bepalen wat het onderwerp van een tekst is. Maar we hebben ook ziekenhuizen als klant. Machine learning kan bijvoorbeeld ingezet worden om te herkennen of cellen kwaadaardig zijn of niet.”

Zijn er dan nog wel mensenhanden nodig als klanten gebruik maken van jullie techniek?

,,Er blijven altijd mensen nodig om de resultaten te beoordelen. Een machine kan ook een fout maken. Ik denk dat we machine learning meer moeten zien als assistent om voorspellingen te kunnen doen. Zelflerende algoritmen leren zodra ze meer data aangevoerd krijgen en van feedback. Die feedback kunnen mensen geven. Maar er kunnen ook foutjes insluipen, die kan een mens er dan uithalen.”

Wat vind je het leukst aan je werk?

,,Machine learning is een heel innovatief vak. De ontwikkelingen gaan erg snel. Wat twee jaar geleden nog het nieuwste van het nieuwste was, is vaak nu niet meer relevant omdat er alweer nieuwe ontwikkelingen zijn. Dat betekent ook dat je continu bij moet blijven en de trends op de voet moet volgen. Dat vind ik heel interessant. Wat ik ook leuk vind aan mijn werk is dat we bedrijven op weg kunnen helpen met de algoritmen. We maken echt impact, zoals in ziekenhuizen.

Een ander deel van mijn werk is het strategisch uitdenken van projecten en het begeleiden van een team. Het coachen van mensen ligt me goed. Ik vind het een uitdaging om samen te kijken waar iemand naartoe kan groeien. Het is erg leuk om te zien als teamleden elke dag vrolijk naar het werk komen, met zelfvertrouwen. Mijn baan heeft een perfecte balans tussen projectoplevering en coaching.”

Ga je ook weleens met minder plezier naar je werk?

,,Ik heb eigenlijk elke dag wel zin in mijn werk. Natuurlijk heb ik ook deadlines en projecten waar veel druk op zit, maar als je een goede planning maakt, komt het altijd goed. Bovendien ben ik inmiddels ook wel geoefend in projecten op tijd afronden. En als je hulp nodig hebt, zijn er altijd mensen die je kunnen helpen.”

Wat soms wel lastig kan zijn is de onzekerheid van sommige projecten. Je kunt van tevoren moeilijk zeggen hoe goed een systeem gaat werken, want de machine moet het nog leren. Daar moet je wel duidelijk over zijn naar klanten. Als je het algoritme vaker gebruikt, is het wel makkelijker om dit te voorspellen. Maar bij een nieuw model is dat lastiger.”

Wat moet je kunnen om een goede machine learning engineer te worden?

,,Je hebt natuurlijke technische skills nodig, van machine learning tot software engineering. Daarnaast moet je op de hoogte zijn van de nieuwste technologische ontwikkelingen. Maar bij ons bedrijf moet je ook goed om kunnen gaan met klanten, servicegericht zijn. Er zijn mensen bij ons die zich meer richten op de techniek en anderen die meer bezig zijn met klanten. Ik doe allebei.”

Blijf je dit tot je pensioen doen?

,,Zolang ik kan blijven leren en mezelf kan blijven ontwikkelen blijf ik.”

