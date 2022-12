Je werk regelen rond je privéleven is asociaal

Column Ik zat in de eerste coupé waar vijf doden vielen, overal lag glas, ik rook de weeë geur van bloed

Joyce Sylvester schrijft wekelijks over onderwerpen die haar raken. De columnist blikt terug op een dodelijk treinongeval waar ze deel van uit maakte in 1992. ,,Sindsdien besef ik dat het leven heel kwetsbaar is en tel ik mijn zegeningen.’’

26 november