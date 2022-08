Janneke (41) draagt in haar werk bij aan een betere wereld: ‘De oplossingen zijn er’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: de 41-jarige Janneke Leenaars uit Breda. Ze is duurzaamheidsmanager bij vloerenfabrikant Interface.

Wat doe je als duurzaamheidsmanager precies?

,,Kort gezegd is het positieve impact creëren. Als duurzaamheidsmanager voor de regio Noord-Europa ben ik eigenlijk de woordvoerder van het duurzame verhaal van ons bedrijf. Interface heeft al sinds 1994 een duurzame missie. Zo hebben we als doel om tegen 2040 een CO2-negatieve onderneming te zijn. Ik deel die kennis met collega’s, klanten en andere bedrijven. Ik geef ze inzicht in hoe het ervoor staat met onze planeet en hoe we kunnen bijdragen. Ook denk ik na over wat we zelf kunnen doen. Daarnaast sta ik op grote podia op conferenties om hierover te vertellen en zet ik nieuwe projecten op poten.’’

Moet je ook veel reizen als je over de regio Noord-Europa gaat? Want dat klinkt niet duurzaam.

,,Nee, dat valt best mee. Veel gaat tegenwoordig via Teams. Ik ben af en toe wel in het buitenland. Maar ik beperk het zoveel mogelijk. Zo geef ik bijvoorbeeld webinars, gewoon vanachter de computer.’’

Hoe ziet een typische werkdag eruit?

,,Mijn werk is heel divers, dus een echt typische werkdag heb ik niet. Zo ben ik het ene moment aan het bellen in een teams-call met collega’s uit Zweden of heb ik een vergadering met duurzaamheidsmanagers uit heel Europa en het andere moment behandel ik een klantvraag of geef ik een training. Ik doe veel inhoudelijke dingen achter de computer, maar heb ook veel interactie met collega’s en geef input aan werkgroepen om de gebouwde omgeving te verduurzamen.’’

Quote Het dankbaar­ste en mooiste is dat ik het gevoel heb dat ik een bijdrage lever aan een betere wereld Janneke Leenaars

Wat voor soort duurzame maatregelen kan een bedrijf nemen?

,,Het allermooiste is als een bedrijf duurzame maatregelen meeneemt in haar missie. Dan kun je heel grote stappen zetten. Dat zou mijn eerste advies zijn. Daarnaast zou ik kijken naar de levenscyclusanalyses van je producten. Waar zit de grootste CO2-impact en hoe kan je dat reduceren? Kijk ook waar je je spullen inkoopt. Kies voor producten met een lage CO2-voetafdruk. Neem als bedrijf je verantwoordelijkheid. De klimaatcrisis is er, maar de oplossingen zijn er ook.’’

Waarom is duurzaamheid zo belangrijk voor je?

,,Dat heb ik altijd al gehad. Ik noem mezelf graag een ondernemende idealist en als kleine jongedame was ik al lid van het Wereld Natuur Fonds. Dat is naarmate ik ouder werd een klein beetje naar de achtergrond geschoven, maar een jaar of negen geleden kwam dat gevoel weer boven poppen. Ik heb de behoefte om bij te dragen aan een mooie wereld. Ik heb destijds ontslag genomen en zocht naar banen waarbij duurzaamheid een rol speelde. Ik realiseerde me hoe mooi en belangrijk ik het vind om ontwikkeling aan te jagen bij bedrijven.’’

Wat is het leukste aan je werk?

,,Het dankbaarste en mooiste is dat ik het gevoel heb dat ik een bijdrage lever aan een betere wereld. En dat we met z’n allen de goede kant opgaan. Dat geeft me veel voldoening. Daarnaast krijg ik veel vrijheid om mijn werk te doen. Ik ben een strategische langetermijndenker en dat sluit helemaal aan bij Interface. Wat ik nu doe, is wie ik ben en dat laat mijn hart sneller kloppen.’’

En wat is minder leuk?

,,Waar ik zelf niet zo goed in ben, en wat ik ook niet leuk vind, is agendamanagement. Mijn baan is best druk en divers, en het inplannen van afspraken en events kost me veel energie. Ik spreek namelijk met veel mensen. Ook ben ik heel precies waardoor ik veel tijd kwijt ben om de laatste puntjes op de i te zetten.’’

Quote Ik kan me niet voorstel­len dat ik iets anders zou doen dan me inzetten voor een mooiere en duurzame wereld Janneke Leenaars

Het duurt nog even, maar zou je dit werk tot aan je pensioen willen blijven doen?

,,Als ik kijk naar de kansen die ik krijg om positieve impact te creëren, wil ik dat zeker doen. Ik kan me niet voorstellen dat ik iets anders zou doen dan me inzetten voor een mooiere en duurzame wereld. Dus ik blijf dit zeker doen.’’

