Insaf (18) leerde in zes maanden Nederlands door werk bij Albert Heijn: ‘In vrije tijd zat ik op hun website’

met video Tekort aan buschauf­feurs loopt op: Joop (51) koos voor dit vak en wil niets anders meer

Wordt de buschauffeur met uitsterven bedreigd? De regionale vervoerder Breng rijdt al twee weken een zomerdienstregeling omdat de roosters anders niet rondkomen. Ook landelijk is er een groot tekort aan personeel. Chauffeurs in Nijmegen staakten daarnaast afgelopen week omdat de werkdruk te hoog is. Maar toch, zo vertelt Arnhemmer Joop van Oosterom, is buschauffeur het mooiste vak dat er is.

12 juli