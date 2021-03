Ingenieur Göran gooide het roer om en werd boer: 'De vervuiling wordt alleen maar erger’

BN’ers zijn fan van het wenkbrauw­se­rum van Marjolein: ‘Kreeg ineens berichtje van Jamie Vaes’

16 februari Haar wenkbrauwproducten staan regelmatig in tijdschriften als Glamour, Grazia en Wendy en menig BN’er is fan. Dat had Marjolein Verhart uit Rozenburg niet verwacht, toen ze drie jaar geleden in een zonnestudio begon met het waxen van wenkbrauwen. Nu heeft ze een goedlopende cosmeticalijn met meer dan 250 verkooppunten in Nederland en België én haar eigen salon.