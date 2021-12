ING: Sterren staan gunstig voor een flinke loonsprong

De cao-lonen stijgen volgend jaar met 2,4 procent. Maar op individueel niveau kan de inkomensstijging veel forser uitpakken, verwachten economen van ING in hun jongste vooruitblik. In 2022 groeit de economie met 3,6 procent denkt de bank.

,,De sterren staan gunstig voor een fikse loonsprong’’, zegt ING-econoom Marcel Klok. De inflatie is hoog en personeel is schaars. Hij noemt de 2,4 procent ‘nog maar het begin’ en maar net genoeg om de inflatie bij te benen. Maar in 2023 is er meer loonstijging mogelijk. ,,Mensen krijgen ook extra beloningen in de vorm van bonussen en promoties. En je ziet de startsalarissen voor nieuwe werknemers hoger zijn vanwege de concurrentie met andere werkgevers. Daardoor zie je dat de totale loonstijging harder gaat dan de cao-loonstijging.’’ Bovendien telt Nederland veel zzp’ers, flexwerkers en ondernemers. Zij kregen met corona forse klappen maar krijgen nu weer meer opdrachten en kunnen ook hogere tarieven rekenen. Al met al zal de gemiddelde totale loonstijging volgend jaar 3 tot 3,5 procent zijn, verwacht ING.

Van een loon-prijsspiraal zoals in de jaren 70 van de vorige eeuw toen er ook grote krapte op de arbeidsmarkt was, is vooralsnog geen sprake. In de Verenigde Staten is dat al wel het geval met loonstijgingen tot boven de 5 procent om de inflatie bij te kunnen benen.

In Europa is de inflatie vooralsnog vooral het gevolg van de gestegen energieprijzen. Na de winter, denkt ING, zullen de prijzen voor energie weer dalen en kan de inflatie weer onder de 2 procent duiken. Maar mogelijk gaan dan prijzen van andere producten alsnog stijgen. Niet alleen energie, maar ook transport is veel duurder geworden en er is nog altijd een tekort aan grondstoffen.

Wilde zee

Economisch gezien vaart Nederland nog steeds op een wilde zee. De wind blaast vol in de zeilen waardoor het land economisch alweer boven de pre-coronatijd zit met dit jaar een groei van 4,4 procent en volgend jaar volgens de economen van ING 3,6 procent. Door die forse groei is de economie volgend jaar 4,1 procent hoger dan voor corona. Producenten waren de afgelopen 35 jaar nooit zo positief over hun orders als nu.

Maar er zijn ook een aantal grote onzekerheden. Niemand weet hoe wild het virus om zich heen zal slaan in 2022, de hoge inflatie is er voorlopig nog en het is ongewis hoe snel de aanvoer van materialen en onderdelen weer op het oude niveau zit. Het tekort aan chips voor elektronica bijvoorbeeld zal naar verwachting tot in 2023 voortduren.

De vrees dat corona de economie zal ontwrichten is niet langer het grootste probleem waar werkgevers mee kampen, dat is nu het personeelstekort. Ruim een kwart van de ondernemers noemt te weinig arbeidskrachten als belangrijkste belemmering. ,,Mensen die zich nu aanbieden op de arbeidsmarkt, krijgen ook echt werk.’’

Overwerk

Volgens ING is de gemakkelijkste manier voor bedrijven om de productie op te voeren het aanbieden van overwerk of het overhalen van werknemers om structureel meer uren te werken een van de makkelijker oplossingen. Want vinden van extra mensen blijft moeilijk.

Deze restauranteigenaar ging zelf in de bediening omdat hij geen personeel kan vinden: