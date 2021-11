In Portugal mogen bazen geen contact meer opnemen met hun werknemers na werktijd

Thuiswerkers beschermen

Met de wet wil de Portugese regering aan werknemers duidelijk maken dat werkgevers hen hun eigen tijd moeten gunnen, ook als ze behoefte hebben aan een pauze tijdens het werk. Daarnaast moeten werkgevers voorzien in zaken, als laptops en computerprogramma’s, om het gevraagde werk goed uit te kunnen voeren. De wet geeft verder aan dat werknemers extra gemaakte kosten door het thuiswerken, zoals elektriciteit of gas, mogen declareren bij hun werkgever. Hoewel ontelbaar veel mensen als thuiswerkers aan huis gekluisterd zaten door het coronavirus, is de socialistische regering van Portugal de enige die wetten biedt om werknemers op een formele manier te beschermen. En zo een balans te houden tussen werk en het gewone leven.

Digital nomads trekken

De wetgeving werd door de Portugese minister van Werkgelegenheid, Ana Mendes Godinho, trouwens niet alleen aangeboden om werknemers te beschermen. Op deze manier hoopt de minister ook mooie werkvoorwaarden te scheppen voor digital nomads, mensen die niet in het eigen thuisland werken maar dit doen terwijl ze aan het reizen zijn.



Portugal was al populair onder de digital nomads omdat het land hen tijdelijke visa's schonk om in Portugal te komen werken en wonen. Met de nieuwe regeling proberen ze het land nog aantrekkelijker te maken.



In Frankrijk werd er in 2017 eenzelfde wet opgesteld, waardoor werknemers berichtjes van hun werkgevers buiten werktijd mogen negeren.